Gözlük alırken çerçeve seçimine dikkat Yaz aylarında kullanımı daha da artan güneş gözlüğü alırken camın yanında bir de cilt sağlığı için çerçeve seçimine de dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yaz aylarında kullanımı daha da artan güneş gözlüğü alırken camın yanında bir de cilt sağlığı için çerçeve seçimine de dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Güneş gözlüğü alırken Polarize ve Ultraviyole camlarına dikkat edilirken bir de cildin zarar görmemesi için kemik ve metal çerçeveler büyük önem taşıyor. Ciltle temasta olan gözlüğün sapı ve burunluğu metal olduğu zaman cilde ciddi şekilde zarar verebileceği ifade ediliyor. Eskişehir'de yaklaşık 40 yıldır gözlükçülük sektöründe çalışan Seyit Ali Uğur, vatandaşlara gözlük alımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Metal ve kemik çerçevelerin arasındaki farkı anlatan Uğur, "Çerçevelerin kenarlarının kalın veya ince olması güneş için pek bir şey fark etmez, ama kemik olanlarının tercih edilmesi daha iyi olur. Çünkü kemik çerçeve takıldığı zaman etrafta iz yapmaz. Yani metal telle birleştiği için ciltte iz yapma durumu oluyor. Kemik olursa daha uygun, daha kullanışlı. Metal çerçeveler çok oturursa cilde zarar verir" dedi.

"Göze oturmayan çerçeve zararlıdır"

Güneş gözlüğünün kaşı tam kapanmadığı takdirde gözün kenarlarına güneş ışınlarının vuracağını, bunun da o bölgeye zarar verebileceğini açıklayan Uğuru, "Güneş gözlüğünün göze tam oturulmasına dikkat etmemiz lazım. Bazen çerçeveyi taktığımızda kaşların olduğu bölüm kapanmıyor. Çerçeve kaşta kapanmadığı için güneş içeriye sarıyor. O halde gözlük takmanın bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle güneş çerçevenin içini sarmamasına dikkat edeceğiz. Kenarlarda çok güneş girmez ama yukarıdan girdiği zaman gözün alt kısmında yanma yapabilir. Gözün yukarı bölgesi kapanmadığı için gözün altından güneş girerek buraları mor yapmış çok müşteri gördüm. Bu nedenle bizim tavsiyemiz, bu yukarıları kısmını kapanan gözlük almasıdır. Metal çerçevelerdeki silikon burunluklar, metal çerçeve cilde değmemesi içindir. Metal çerçevede burunluklar kesinlikle olması lazım. Kemik çerçeveler cilde dayansa da zarar vermez. Ondan kemik çerçevelerde burunluklar kendisinde oluyor. Ancak metal olanlar cilt sağlığına zara verir" ifadeleri kullandı.

"Mağazadan gözlük almayın"

Seyit Ali Uğur, güneş gözlüklerinin mağazalardan alınmaması tavsiyeside bulundu. Uğur, "Vatandaşlara tavsiyem, güneş gözlüğü gözlükçülerden alsınlar, mağazadan ya başka herhangi yerden almasınlar. Başka yerlerden aldığı gözlüklerin garantisi olmuyor. Onların geri dönüşümü yok. Bizden aldığı gözlüğün iki sene garantisi var, değiştirme şansı var. Geri dönüşümü olduğu için kendileri için daha uygundur" diye belirtti.

"Yerli gözlükler ucuz fiyatta bulunur"

Uğur, çerçevelerin fiyatları ile ilgili konuşurken de "Çerçeve fiyatları 40 liradan başlıyor 600 liraya kadar çerçeve var. Başka yerlerde daha pahalıları da vardır. Bir de yerli, ithal edilen ve büyük markalı çerçeveler var. Onlar kalitesine göre fiyatta da değişiklik gösteriyor. Ayrıca yerli üretimi olan normal gözlüğün çerçevelerin fiyatı 40 liradan başlıyor. Güneş gözlüklerde ise bu fiyat 150 liradan yukarıya devam ediyor. Bu doğrultusunda en ucuz çerçeveler yerli üretimi olan çerçeveler oluyor. İthal edilen çerçeveler diğerinden pahalı oluyor" şeklinde bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA