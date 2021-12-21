'Gözlüğüm çalındı' diyen komiser yardımcısına iftira suçundan 'kovuşturmaya yer yok' kararı

Çeşme ilçesindeki Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., 27 Mart'ta güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Halil Özgür Y., ardından da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, aynı binada hizmet veren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görev yapan 21 yıllık polis İsmail Zeybek hakkında suç duyurusunda bulundu. Komiser yardımcısının, benzer modelde güneş gözlüğü bulunan Zeybek'i suçladığı şikayetinin ardından savcılık, soruşturmada 'tarafsız olunması' açısından jandarmayı görevlendirdi.

İsmail Zeybek'in ailesinin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, karara itiraz edeceklerini belirterek "Halil Özgür Y.'nin pozisyonu ve amir statüsü nedeniyle bir meslektaşını yüz kızartıcı bir suç olan 'hırsızlık' ile suçlamadan önce kesin delile ulaşması gerekirdi. Sırf bazı güvenlik kamerası görüntülerinde İsmail Zeybek'in üzerinde güneş gözlüğünün görünmesi ve bazı görüntülerde de Zeybek'in elinde bir güneş gözlüğünü incelerken yürüyüp geçmesi üzerine hırsızlık suçlaması ile soruşturma başlatılması hakkaniyetli ve etik bir davranışla hareket tarzı değildir. Komiser yardımcısı Halil Özgür Y. güvenlik kamerası görüntülerini defalarca seyretmiş olmasına rağmen makul şüphe oluşmadan Zeybek'i meslekten ihracını gerektirecek derecede önemli hırsızlık gibi yüz kızartıcı bir suçla itham etmiştir. Zeybek ise bu durumu hazmedemeyerek 28 Mart 2021 tarihinde kendi beylik tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar etmiştir. Bu nedenle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde bu takipsizlik kararına itiraz ettik" dedi.