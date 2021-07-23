Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
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Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisinde yakaladığı çıkışı Uyanış: Büyük Selçuklu diziyle devam ettiren ünlü oyuncu Sevda Erginci, saçlarında imaj değişikliğine gitti. Hayranları, Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Erginci'yi tanımakta zorlandı.

Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sevda Erginci, ardından 2019 yılında ise Sevgili Geçmiş dizisindeki İpek karakterini canlandırmış, son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna karakterini oynamıştı. Yorucu sezonun ardından soluğu tatilde alan isimlerden biri de Erginci oldu. Tatiline devam eden Erginci, saçlarında imaj değişikliğine gitti.

GÖZLÜKLÜ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Güneş gözlüklü fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşan Erginci, çok sayıda beğeni aldı. Ancak Erginci'nin kısalttığı saçları, hayranlarının kendisini tanımasında zorluk çıkardı. Genel olarak oyuncunun yeni imajını beğendiğini aktaran hayranları, olumlu yorumlarda bulundu.

İşte Sevda Erginci'nin paylaştığı fotoğraflar:

Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj - Haberler Magazin
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