Gözleri KaraDeniz nerede çekiliyor, setleri nerede?

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın yer aldığı dizi, daha ilk dakikalarda derinlikli anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz, çekim mekânları ve set tasarımıyla da merak uyandırmaya devam ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ UYARLAMA MI?

Gözleri KaraDeniz, herhangi bir kitaptan ya da mevcut bir yapıdan uyarlanmamıştır. Dizi, tamamen özgün kalemiyle oluşturulmuş senaryosu sayesinde kendi kurgusunu izleyiciye sunuyor.

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerine Rize'nin doğasıyla ünlü ilçesi Çamlıhemşin'de başlanmıştır. Karadeniz'in eşsiz manzaralarını yansıtan sahnelerin ardından set, İstanbul'un farklı noktalarına taşınarak devam etmektedir.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı yapımda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi güçlü isimler rol alıyor. Sadece hikâyesiyle değil, Karadeniz'in kültürü, müziği, doğası ve duygusal derinliğiyle de izleyicinin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'de, anne bildiği Sabriye ve öz babaannesi olduğunu sonradan öğreneceği Asiye Ana'nın yanında büyümüştür. Babasız büyümesine rağmen kendini hiçbir zaman yalnız hissetmemiş, denizle bütünleşmiş bir Karadeniz çocuğu olmuştur.

Özge Yağız / Güneş Aydınay

Bir aşkın meyvesi olan Güneş, annesi ve babasını kardeşi Yunus ile yaşadığı trafik kazasında kaybetmiştir. Teyzesi Nermin'in yanında büyüyerek avukat olmuştur. Hem kardeşinin annesi, hem Mehmet'in sevgilisi, hem de ailenin gelini olmuştur; fakat hiçbir zaman gerçekten kendisi olamamıştır.

Mehmet Özgür / Osman Maçari

Asiye ve Lütfü'nün oğlu olan Osman, babasının İstanbul'da başka bir kadınla ilişki yaşamasıyla sarsılmış, dengesini kaybetmiş ve annesinin hiç istemediği birine dönüşmüştür.

Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Karadeniz'in güçlü kadınlarından biridir. Eşi Lütfü'ye âşık olmadan evlenmiş ama onun için yaşamış, Osman adında bir çocukları olmuştur. Ancak Lütfü'nün İstanbul'da başka bir aşka tutulmasıyla hayatı değişmiştir.

Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin göz bebeği olarak yetiştirilen Mehmet, babası Osman'ın mesafeli tavırlarıyla büyümüştür. Çocukluk arkadaşı Güneş ile hep birlikte anılmış, evlenecekleri düşünülmüş ama bu konu hiç konuşulmamıştır.

Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

Rize'de eğitimini tamamlayan Nermin, İstanbul'a taşınma hayalleri kurarken kendini farklı bir yaşamın içinde bulmuştur. Kardeşi Nilgün ile paylaştığı hayallerinin peşinde koşarken hayatı bambaşka bir yöne evrilmiştir.

Erol Babaoğlu / Sado

Önce Nermin'in babası Muzaffer'in yanında çalışmaya başlamış, zamanla ailenin en güvenilir adamı ve tetikçisi olmuştur.

Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Lütfü ile Gülfem'in kızı ve Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, babasının iş çevresindeki Sado'ya âşık olmuştur.

Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in en yakın kardeş bildiği dostu, birlikte büyüdüğü kişidir. Her anını Azil'le paylaşmış, hayat yolculuğunda ondan hiç kopmamıştır.

Osman Albayrak / Kınalı

Ailesini bir yangında kaybetmiş, bedeninde yangının izlerini taşımaktadır. Osman ile hapiste tanışmış ve ona sıkı sıkıya bağlanmıştır.

Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Nermin'in erkek kardeşi olan Haki, ailesini kaybettikten sonra ablasının yanında büyümüş, finans ve matematik zekâsıyla aile işinde güçlü bir konuma gelmiştir.

Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Osman ve Nermin'in kızı olan Fatoş, annesine mesafeli, babasına hayrandır. Mizahı ve alaycılığı kendine kalkan yapmıştır.

Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hayatta hep daha fazlasını isteyen, hırslı bir kadındır. Maçarilerin evine çalışmak bahanesiyle girer, önce Mehmet'e ardından Haki'ye yönelir.

Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in en yakınında olan isimdir. Onun şoförü, asistanı, antrenörü ve sırdaşıdır. Ailenin desteklediği ama mesafeli yaklaştığı biridir.

Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi olan Yunus, annesi ve babasını kaybetmiştir. Mehmet'in böbreğini aldıktan sonra onun karakter özelliklerini yansıtmaya başlamış, sert ve güçlü görünmeye çalışmıştır.