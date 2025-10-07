Gözleri KaraDeniz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı yapım; Karadeniz'in büyüleyici doğasından yola çıkarak İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Bu noktada izleyicilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Azil'in aile reisliği görevini üstlenmesi, Maçari konağında adeta fırtına etkisi yaratır. Bu beklenmedik gelişmeye öfkelenen Nermin, son kozunu oynamaktan çekinmez ve gizli tuttuğu fotoğrafları tüm aileyle paylaşarak dengeleri altüst eder. Olan biteni hem Azil'den hem Güneş'ten dinleyen Osman, vereceği kararla ailenin kaderini belirleyecektir.

Güneş ve Azil, bu süreçte imkânsızlıklarla örülü ilişkilerini bir kez daha sorgulamak zorunda kalır. Aileden dışlanan Mehmet ise artık hedef tahtasındadır. Düşmanlarının her an saldırabileceği bir tehlike ortamında, çaresizce yeni hamlesini planlamaya çalışır.

Teyzesinin sert sözlerinden ve yaşanan olaylardan bunalan Güneş, kısa bir süreliğine şehir dışına gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, onu hiç tahmin etmediği bir yola sürükleyecek; geçmişinden kaçarken yine Azil'in yardımına muhtaç kalacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş ile Mehmet'in düğün hazırlıkları tamamlanmış, imzaların atılmasına dakikalar kalmıştır. Ancak her şeye rağmen bir umut taşıyan Azil, Güneş'in "Evet" demesiyle konağı ardında bırakır.

Mehmet'in gizli işler çevirdiğini öğrenen Osman, gerçeği anladığında oğlunu aileden aforoz eder. Fakat yaşadığı stresin etkisiyle bedeni dayanamaz ve sağlık durumu kritik bir hâle gelir.

Osman'ın yaşam mücadelesi aileyi derinden sarsarken, Güneş ise Azil'in bazı gerçekleri gizlediğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak Maçariler'in güvenliği söz konusu olduğunda, ikili yeniden ortak hareket etmek zorundadır.

İstanbul'u terk etmek üzere yola çıkan Azil, geçmişiyle bağlarını koparmaya kararlıdır. Fakat hiç beklemediği bir teklif, onun tüm planlarını altüst eder.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan destansı bir serüveni anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, bir gün Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Annesi bildiği Sabriye'nin ölümüyle sarsılan genç adam, köklerini bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak bu yolculuk onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşkın içine sürükler. İhanet, entrika ve güç savaşlarının ortasında kalan Azil'in en büyük mücadelesi, vicdanı ve kalbiyle olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) yer alıyor. Onlara, Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yapım, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz kültürü, doğası, müzikleri ve horon sahneleriyle de büyük beğeni topluyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin çekimleri, Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin'de başladı. Karadeniz'in sisli dağları ve yemyeşil vadileriyle bezeli sahnelerin ardından prodüksiyon ekibi, hikâyenin şehir bölümleri için İstanbul'da çekimlerine devam ediyor.

Bu iki farklı coğrafya, dizinin atmosferine hem görsel hem duygusal derinlik katıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

• Yayın Bilgisi: Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

• Uyarlama Durumu: Yapım, herhangi bir eserden uyarlama değildir; tamamen özgün bir senaryoya sahiptir.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 7. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, ancak kısa süre içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.