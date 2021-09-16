Görüntüsü yürek dağladı! Aracın çarpmasıyla yol kenarına savrulan yavru ayı öldü - Haberler
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Görüntüsü yürek dağladı! Aracın çarpmasıyla yol kenarına savrulan yavru ayı öldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Görüntüsü yürek dağladı! Aracın çarpmasıyla yol kenarına savrulan yavru ayı öldü

Bolu'da otomobil sürücüsünün çarptığı boz ayı, yol kenarında bir süre yaralı halde bekledikten sonra olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aracın çarptığı boz ayıdan kötü haber geldi. Yol kenarındaki yaralı hali yürek dağlayan ayı, ekiplerin çabalarına rağmen hayatta kalmadı.

ARACINDAN İNİP YANINA GİTTİ

Yeniçağa ile Gerede ilçeleri arasındaki D-100 yolunda, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru ayının yattığını gördü. Çetin, aracını yol kenarına park ederek, ayıya yaklaşınca yaralı olduğunu fark etti.

ORMANA GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Durum, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bu sırada diğer sürücüler de yol kenarında durdu. Yavru ayı, bu sırada öldü. Araç çarpması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yavru ayı, doğal yem olması için ekipler tarafından orman alanına götürüldü.

Görüntüsü yürek dağladı! Aracın çarpmasıyla yol kenarına savrulan yavru ayı öldü

Görüntüsü yürek dağladı! Aracın çarpmasıyla yol kenarına savrulan yavru ayı öldü

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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