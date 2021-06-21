Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde etkisini her geçen gün artıran müsilaj, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bilim insanları "Marmara ölüyor" yorumlarıyla durumun vahametini aktarırken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Twitter hesabından paylaştığı görüntüyle müsilajın Ege'ye doğru ilerlediğini gözler önüne serdi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'na yayılan müsilaj son dönemde en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, "Marmara ölüyor" diyerek durumun ciddiyetini anlatıyor. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu.

8 HAZİRAN'DA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran'da Marmara için 'Koruma Eylem Planı'nı açıklamış, 8 Haziran'da 'temizlik seferberliği' başlatılmış, 15 Haziran'da 'müsilaj' toplantısı düzenlenmişti.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇIKIŞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 19 Haziran'da çektiği görüntüleri bugün Twitter'da paylaştı.

Görüntülerin Çanakkale Boğazı çıkışında çekildiğini belirten Sarı, "Seddülbahir civarı 7-17 metre arası müsilaj kümeleri" notunu düştü.

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Gareth Bale Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:11:56. #1.15#

title