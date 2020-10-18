Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
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Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar

18.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:42

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı anlaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

TÜM CEPHANELİĞİ BIRAKIP KAÇTILAR

Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.

KENTE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, 27 yıldır işgal altında bulunan kentin adeta harabe haline dönüştüğü görülüyor. Kente giden yolların kenarında Ermenistan ordusuna ait vurulmuş tank ve zırhlı araçların görüldüğü görüntülerde, Azerbaycanlılara ait eski mezarlıklar da yer alıyor.

Görüntülerin sonunda, Azerbaycan askerleri kent merkezinde sağlam kalan yapılardan birinin önünde göndere Azerbaycan bayrağı dikiyor.

İşte Ermenistan ordusunun bırakıp silah ve mühimmatların fotoğrafları:

Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar

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