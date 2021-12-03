Görme engellilerden anlamlı konser

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de görme engelliler, farkındalık oluşturmak için bağlama çalıp türkü söyledikleri konserde bir araya geldi.

Görsem Görme Engelliler ve Dayanışma Derneği'nin Eskişehir'deki Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık konseri düzenlendi. Görme engelli sanatçılar Osman Aygün ve Muharrem Daşdemir'in bağlama ve darbuka çaldığı, özel eğitim öğretmeni Gülşen Oktay'ın ise türküler seslendirdiği konser, dernek üyeleri ve öğrencilerine moral oldu.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla mini konser düzenledik"

Eskişehir Özel Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Esra Aytekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerinin mini bir konser hazırladığını belirtti. Bu amaçla bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Aytekin, "Toplumda dezavantajlı bireyler oldukları için onların hayata katılmaları ve daha iyi bir yaşam sürmeleri için tüm kurumlarımızdan iş alanında da, sosyal faaliyetlerde de imkan ve olanak sağlamalarını istiyoruz. Her zaman yanımızda olmalarını ve değişik projelerle de destek olmalarını, buna açık olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

"Biz isteriz ki hiçbir engelli eğitimsiz kalmasın, mali durumu zayıf olmasın"

Derneğin kurucularından olan ve etkinlikte bağlama çalan 67 yaşındaki Osman Aygün, 18 yaşındayken görme yetisini kaybettiğini ve sonrasında bu enstrümanla ilgilenmeye başladığını anlattı. Hiçbir engellinin eğitimsiz kalmaması için çağrıda bulunan Aygün, "Ben 17-18 yaşında gözlerimi kaybettim. Sonra bir saz edindim. Radyodan dinleyerek başladım. Daha sonra biraz daha eğitim alarak bu duruma geldik. Biz isteriz ki hiçbir engelli eğitimsiz kalmasın, mali durumu zayıf olmasın, daha iyi bir yaşam sürsün" diye konuştu.

"Bizi tüm kamu kuruluşlarının sahiplenmesi gerekiyor"

Derneğin yönetim kurulu üyesi Orhan Ayeken ise 45 yıldır özel eğitim alanında öğretmenlik yaptığını belirterek, Engelliler Günü'nün önemine dikkat çekti. Görsem Engelliler ve Dayanışma Derneği'nin bu merkezinin Türkiye'deki diğer özel eğitim kurumlarından ayrıldığını vurgulayan Ayeken, "Bugün çok çok önemli bir gün. Şu anda ülkemizde 10 milyondan fazla engelli var. Görsem Özel Eğitim Merkezi'nin özel bir durumu var. Kamu yararına bir dernek ve Türkiye'de de belki de engellilerin oluşturduğu tek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Bizi şu anda valiliğin, belediyenin ve tüm kamu kuruluşlarının sahiplenmesi gerekiyor" sözlerini ifade etti.

Öte yandan konser hakkında olumlu görüşlerini dile getiren dernek üyesi Hasan Pakkan, "Gerçekten başarılı bir mini konser oldu, gerek Osman ağabey, Muharrem kardeşimiz, Gülşen hocamız güzel bir şey tertip etmişler. Onun için hepsine teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu" dedi. - ESKİŞEHİR