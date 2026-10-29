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Kastamonu'da yağmurda düşen motosiklet sürücüsünü trafik polisi şemsiyeyle korudu

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Kastamonu'da yağmurda düşen motosiklet sürücüsünü trafik polisi şemsiyeyle korudu
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Kastamonu'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşen sürücü yaralandı. Ambulans bekleyen yaralı sürücüyü trafik polisi şemsiyeyle korurken sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da sağanak yağış sebebiyle motosikletten düşerek yaralanan sürücüyü, trafik polisi yağmurdan şemsiye tutarak korumaya çalıştı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki motosiklet, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden trafik polisi, yerde ambulans bekleyen motosiklet sürücüsünü şemsiyeyle yağmurdan korudu. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürücü daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekibi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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