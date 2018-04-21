Görme Engelli Muhammet'in Kuran'ı Kerim Aşkı

Sivas'ta yaşayan ortaokul öğrencisi doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Muhammet Talha Demir kentte düzenlenen Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ikinci oldu. Gönül gözüyle okuduğu Kur'an'ı Kerim'in hayatının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Muhammet derslerindeki başarısıyla da dikkat çekiyor.

Sivas'ta Celal Bayar Ortaokulu'nda 7'inci sınıfta kendisi gibi doğuştan görme engelli olan kardeşi Rümeysa ile birlikte eğitim gören Muhammet Talha Demir öğretmenlerininde desteğiyle okulda Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Kısa sürede harfleri öğrenen, duaları ezberleyen Muhammet ailesi tarafından Diyanet Vakfı'ndan getirilen Braille alfabesiyle yazılan Kur'an-ı Kerim'i okumayı da öğrendi. Kur'an-ı okuduğu sesiyle de dinleyenleri etkileyen gönül gözüyle gören Muhammet ortaokullar arası düzenlenen Kuran'ı Kerimi güzel okuma yarışmasında kendinden daha avantajlı durumda olan rakiplerini geride bırakarak ikinci oldu. Hayatını Kur'an'a adayan Muhammet sınıfındaki arkadaşlarıyla uyumu ve derslerindeki başarısıyla da dikkat çekiyor.

Kur'an-ı Kerim'in sadece kendisiyle bir anlam ifade etmediğini mealiyle anlama kavuştuğunu söyleyen Muhammet Talha Demir," Bir gün Kur'an-ı Kerim'in mealini merak etmeye başladım. Babam Diyanet Vakfı'ndan talep etti. Bir kaç gün sonra Kur'an-ı Kerim geldi. Sonra tek tek okumaya başladım. Ben şuan üçüncü ciltteyim. Bazı ayetler ilgimi çekince aileme de anlatıyorum. Bazı insanlar 'görmek istiyor musunuz' diye soruyor. Bende 'hayır' diyorum. Çünkü en önemli şey öbür dünyada Allah'ın cemalini görebilmek eğer isyankar olursak onu da göremeyiz. O yüzden isyankar olmayacağız Kur'an-ı Kerimi bilerek Allah'ın cemalini görmeyi hak edeceğiz. Ben okumayı, yazmayı, ezberlemeyi çok seviyorum. İleri de bir alim olmak istiyorum. İslam adına bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Muhammet, Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Emine Demir ise,"Dünya Engelliler Günü'nde valimiz ve belediye başkanımızı bizi ziyaret etti. Belediye başkanımızın eşine Kur'an öğrenmek istediklerini söylediler. Bu sayede kurs açıldı. Arkadaşlarıyla beraber öğrenmeye devam ediyorlar. Çok iyi durumdalar." diye konuştu.

Braille alfabesinden Matematik kitabı

Muhammet'in aynı yaştaki kardeşi görme engelli Rümeysa Demir, Muhammet ve diğer arkadaşlarıyla birlikte öğretmenlerinin de yardımıyla Braille alfabesiyle Matematik kitabı çıkardı. Kendi imkanlarıyla yapılan kitapla görme engelli öğrenciler Matematik'i daha rahat öğreniyor. Muhammet ve Rümeysa derslerindeki başarılarıyla ve arkadaşlarıyla uyumuyla da dikkat çekiyor.

6'ıncı sınıftan itibaren Matematik kitabını yazmaya başladıklarını ifade eden Rümeysa Demir,"Arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin yardımıyla bilgisayarda ben kendi ellerimle yazdım. Arkadaşlarımda diğer yerleri yazdı. Birleştirdik. Anne ve babamında çok yardımı oldu. Böylece kitabı oluşturmuş olduk. TÜBİTAK sergisinde sergiledik" şeklinde konuştu.

Matematik Öğretmeni Salime Yıldız da görme engelli öğrencilerinin kaynak kitapları olmadığı için derste çok zorlandığını belirterek,"Milli Eğitim'in gönderdiği kitaplar vardı ama soru bankalarımız öğrencilerimiz için çalışma kitapları yoktu maalesef bizde bir proje yapmaya karar verdik. Kendi kitabımızı kendimiz yazmaya karar verdik. Kaynağımızı kendimiz hazırlayalım dedik. Onlarda zaten azimliydiler. Çok başarılıydılar. Rümeysa eli su toplayana kadar kabartma yazısıyla diğer öğrencilerimizin yardımıyla kitabımızı yazdık. Yarışmaya katıldık. Kendileri bir şeyleri başardığı için mutlu oldular" ifadelerini kullandı. - SİVAS