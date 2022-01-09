Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı

Şöhret kapısını genç yaşta aralayan Aleyna Tilki, son dönemde özel hayatı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan genç popçu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

ÇATIYA ÇIKIP DANS ETTİ

3 milyona yakın takipçisi olduğu sosyal medya hesabından çılgınca bir harekete imza atan Tilki, çatıya çıkıp dans etti. Daha sonraki gönderisinde ise twerk dansı yapan genç şarkıcı takipçilerini bir hayli şaşırttı. Çoğu kişi Tilki'yi paylaşımından dolayı eleştirdi.

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