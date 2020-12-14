Google - YouTube çöktü mü? Son Dakika Açıklama geldi!

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın sunucuları 15:00 saatlerine erişime kapandı. Peki YouTube -Google çöktü mü? Google- YouTube ne zaman açılacak?

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın sunucuları 15:00 saatlerine erişime kapandı. Peki YouTube -Google çöktü mü? Google- YouTube ne zaman açılacak? Google Türkiye Twitter hesabından Google servisleri ve YouTube ile ilgili bir açıklama gerçekleştirildi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar ve video içerik üreticileri "YouTube ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Google Türkiye Twitter hesabında YouTube ile ilgili şu açıklama yapıldı; "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor." açıklamsında bulundu.

Google

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu

Teknoloji devi için büyük bir kesinti olarak gelen çoğu Google hizmeti - Gmail ve YouTube dahil - 14 Aralık Pazartesi tüm dünyada erişim sorunu yaşandı.

Gmail kullanıcıları kendilerini bir "Geçici Hata" mesajı ile karşılandılar.

Kullanıcılar, "Üzgünüz, ancak hesabınız geçici olarak kullanılamıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve birkaç dakika sonra tekrar denemenizi öneririz." hatasıyla karşılaştılar.

YouTube ve Google Drive'da, kullanıcılara "Bir şeyler ters gitti ..." mesajıyla ilgili bir hata görüntüleniyordu.

Web sitesi sağlık takipçisi Downdetector'a göre , dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, saat 17.00 civarında sorunun başladığını bildirdi

Başlıca raporlara göre, yaygın kesintiden etkilenen hizmetlerin listesi, diğer hizmetlerin yanı sıra YouTube, Gmail, Google Arama, Google Drive, Google Classroom, Google Dokümanlar ve YouTube TV gibi görünüyor.

Etkilenen diğer önemli hizmetler Google Takvim, Google E-Tablolar, Google Slaytlar, Google Sites, Google Grupları, Google Hangouts, Google Sohbet, Google Meet, Google Vault, Currents, Google Keep, Google Görevler, Google Voice ve Google Cloud Search'dür.

Yani temel olarak, Google'ın neredeyse tüm web tabanlı hizmetleri kapalı.

Yazma sırasında olduğu gibi, Google henüz resmi olarak yanıt vermedi, ancak hizmetlerinin durum sayfası sorunu kabul etmiş görünüyor.

Gmail söz konusu olduğunda, durum sayfasında şu açıklama yapıldı.

"Gmail ile ilgili kullanıcıların çoğunluğunu etkileyen bir sorunun farkındayız. Etkilenen kullanıcılar Gmail'e erişemiyor. 14/12/2020 17:42 tarihine kadar sorunu çözmeyi beklediğimiz zamanın ayrıntılarını içeren bir güncelleme sağlayacağız. Lütfen unutmayın bu çözüm süresinin bir tahmin olduğunu ve değişebilir. "