Google Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türkiye fiyatı ne kadar olacak, Google Stadia oyunları neler?

Güçlü donanımlı bilgisayarlara para dökmeden en yeni ve en iyi oyunları oynamak milyonlarca oyunseverin hayaliyken bu hayali gerçekleştiren Google Stadia yurtdışında hizmet vermeye devam ediyor. Peki Google Stadia Türkiye pazarına girecek mi, fiyatı ne kadar olacak, içinde hangi oyunları barındırıyor?

Google'ın popüler bulut oyun servisi Google Stadia, bazı ülkelerde 2020 yılında kullanıma açılmıştı. Google Stadia'da belirli ücret karşılığında sunulan oyunlar, oyuncular tarafından deneniyor ve istedikleri zaman oyunları satıp alarak kütüphanelerine ekleyebiliyorlar. Google Stadia Türkiye'ye gelecek mi, fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

GOOGLE STADİA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Google Stadia 2021 yılı itibarıyla; ABD, İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde kullanıma açık bulunuyor. Henüz doğu ülkerinde pazara girmeyen Google Stadia'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği kafa karıştırmaya devam ediyor.

Bir Türk oyuncunun Google Stadia'nın topluluk forumunda "Stadia Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Tobonaut isimli Stadia yetkisini cevap vermişti. Yetkilinin verdiği cevap ise şu şekilde:

"Selamlar, şunu belirtmeliyim ki Stadia'yı daha farklı ülkelerde yayınlamak şu an için; oyun lisanslaması, ödeme planı oluşturma ve teknik destek sağlama gibi yerine getirilmesi gereken birçok görevi, iş yükünü ve sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu cevabın sizi mutlu etmeyeceğini biliyoruz fakat şu an için Stadia'nın yeni ülkelerde yayınlanmasına ilişkin bir yol haritası bulunmuyor."

Tobonaut isimli yetkilinin bu açıklamasının ardından Google Stadia'nın Türkiye'de yayınlamasının yakın bir tarih içinde mümkün olmadığını öğrenmiş olduk.

GOOGLE STADIA TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz ülkemize giriş yapmamasına ve yakın bir tarih içinde giriş yapmacağını bildiğimiz Google Stadia şu an aylık olarak 9,99 dolardan satışa sunuluyor. Mevcut kur farkından hesaplanacak olursa 70 TL'ye tekabül ediyor. Tabii bu tarz ücretler kur farkına göre hesaplanmıyor. Bu nedenle Google Stadia'nın Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından tahmini fiyat aralığının 30 ila 40 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

GOOGLE STADIA OYUNLARI NELERDİR?

Google, Stadia'nın ilk kuruluşunda 21 farklı oyun yayıncısıyla anlaşmıştı. Ücretsiz oyun kütüphanesini her geçen gün geliştiriren Google Stadia'nın en büyük güzelliği ise yüksek donanıma sahip oyunların rahatlıkla oynanabilmesi. Oyunların fiyatları ise Steam üzerinde satışa sunulan oyunlarla hemen hemen aynı.

GOOGLE STADIA ÜCRETSİZ OYUNLAR