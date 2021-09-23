Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile teknoloji kariyerinin kapısı 2000 genç için aralanıyor

"Google Oyun ve Uygulama Akademisi", teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için destek sağlayarak Türkiye'nin dijital Oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yola çıkıyor.

GOOGLE TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi işbirliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle hayata geçen proje kapsamındaki eğitimlerle, gençlere Türkiye'de değişen işgücü piyasasında talep gören ve hızla büyüyen teknoloji sektöründe istihdam için gerekli yetenek ve bilgi donanımların sağlanması amaçlanıyor.

Akademinin ilk yılında en az %50'si kadın olmak üzere 2000 mezun verilmesi hedefleniyor.

22 Eylül 2021/ İstanbul – Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi, teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için destek sağlayarak Türkiye'nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen "Google Oyun ve Uygulama Akademisi" projesi için güçlerini birleştirdi. Proje ile ülkemizde değişen işgücü piyasasında talep gören ve hızla büyüyen teknoloji sektöründe gençlerin istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin onlara kazandırılması hedefleniyor.

"Google Oyun ve Uygulama Akademisi", TEKNOFEST 2021 kapsamında Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin yanı sıra projeyi destekleyen saygın kurumlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi''nin saygın yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen bir panel ile kamuoyuna tanıtıldı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE ÖZEL SONUÇ ODAKLI EĞİTİMLER

Kapsamlı bir yetkinlik kazandırma programı niteliğindeki "Google Oyun ve Uygulama Akademisi", bütünlüklü ve uzun soluklu bir eğitim sürecini içeriyor. Online olarak erişilebilen eğitimler ve kariyer programları sayesinde bursiyerlere Türkiye'nin her yerinden ve her zaman katılarak öğrenmeye devam fırsatı sağlanıyor. Ücretsiz ve 18-29 yaş aralığındaki herkesin başvurusuna açık olan program kapsamında, geçmişte teknoloji sektörüne ilişkin herhangi eğitim veya deneyim ön koşulu aranmaksızın oyun ve uygulama yazılımı alanında 7 aylık yoğun bir eğitim sunuluyor.

Söz konusu süre içerisinde bursiyerlere teknoloji sektöründe ihtiyaç duyacakları ve kendi kariyerlerini oluşturacak becerileri kazandırmaya yönelik teknik (Flutter Uygulama Geliştirme, Unity OyunGeliştirme) ve işletme (Teknoloji Girişimciliği, Hukuk, Finans, İnsan Kaynakları) alanındaki kariyer odaklı eğitimlerin yanı sıra yetkinliği uluslararası olarak kabul gören ve ilk kez Türkçe olarak sunulacak Coursera'da yer alan Google Proje Yönetimi Programı'ndan sertifika sahibi olma fırsatı sunuluyor.

İLK YILDA EN AZ YARISI KADIN 2000 MEZUN! ÖDÜL SAN FRANCISKO GEZİSİ

Google Oyun ve Uygulama Akademisi kapsamında gençlere ayrıca sektörün önde gelen oyuncuları ile bir araya gelebilecekleri kariyer hızlandırıcı (Sektöre Özel Buluşmalar, Kariyer Etkinlikleri, İlham Buluşmaları, Sosyal Beceri Eğitimleri vb.) etkinliklere katılma olanağı sağlanıyor. Mezuniyet Hackathlonu'nda yarışıp kazananlar ise start-up ekosisteminin kalbinin attığı San Francisco'ya düzenlenen geziye katılma şansı elde ediyor. Google Oyun ve Uygulama Akademisi'nin ilk yılında, en az yüzde 50'si kadın olmak üzere 2000 mezun verilmesi hedefleniyor.

"GELECEĞİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİ VE GİRİŞİMCİLERİ BU AKADEMİDEN MEZUN OLACAK"

Böyle önemli bir işbirliğine imza attıkları için Google Türkiye, T3 Girişim Merkezi ve Girişimcilik Vakfı'na teşekkür eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti: "Burada geleceğin teknolojileri ve geleceğin trendleri açısından önemli bir projeye imza attık. Bu imzalarla Google Akademi, Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2000 gencimiz 400 saate varan ücretsiz eğitim alacak. Bu eğitimleri alan gençlerimize Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişimcilik Vakfı tarafından; nasıl şirketleşebileceklerine, kendi girişimlerini nasıl kurabileceklerine yönelik mentorluk hizmeti verilecek. Gençlerimiz yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Özellikle uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimizi bu programa katılmaya davet ediyorum. Geleceğin uygulama geliştirici ve girişimcileri bu akademiden mezun olacak, vakıflarımızla birlikte de kendi girişimlerini kuracak."

"BU PROJE TÜRKİYE'Yİ OYUN KURUCULAR LİGİNE TAŞIYACAK"

Türkiye'de 500 bin yazılımcı hedefine her geçen gün yaklaşıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve & T3Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır,"Ancak dünyadaki diğer örneklere baktığımız zaman bizim hepsinden daha da hızlı koşmamız, daha yenilikçi işlere imza atmamız gerekiyor. Unutmayalım ki,yepyeni bir dünya ile karşı karşıyayız. Peki biz bu dünyada müşteri mi yoksa oyun kurucu mu olacağız? Bu yıl Teknofest yarışmalarında 40 binden fazla takım sürece dahil oldu ve bu takımların her birinde en az bir yazılımcı yer alıyor. Ben bu yolda atılan diğer adımlar gibi Google Oyun ve Uygulama Akademisi'nin Türkiye'nin oyun kurucular ligine çıkmasına ivme kazandıracağına inanıyorum." dedi.

Sosyal ve ekonomik kalkınmayı dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla sağlama hedefi doğrultusunda "insan, iş süreçleri ve teknoloji" unsurlarından oluşan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Bu sac ayağının en önemli unsuru olan insan alanında, oyun uygulamaları yapabilecek bireyleri yetiştirme hedefiyle bir işbirliğine imza attık." dedi.

Koç sözlerini şöyle sürdürdü "AB'nin yaptığı bir araştırmaya göre dijital devlet anlamında Türkiye 36 ülke arasında kullanım odaklılık konusunda 4. ülke. Bugün 56,5 milyon kullanıcısı olan çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi daha da büyütmek istiyoruz. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yapay Zeka stratejimizi açıkladık. 2021-2025 yıllarını kapsayan bu strateji kapsamında bu süreçte 50 bin yapay zeka uzmanı istihdam etmeyi planlıyoruz. Pilot projelerle gençlerin yapay zeka teknolojilerini tanıması ve bunların ötesine geçebilmeleri için ilham vermek istiyoruz. Google Oyun ve Uygulama Akademisi'nin Yapay Zeka teknolojilerinin kullanımı açısından da bize çok büyük bir destek sağlayacağına inanıyoruz."

HEDEF TÜRKİYE'Yİ DECACORN'LAR LİGİNE SOKMAK

Google olarak 2006'dan bu yana teknoloji ekosisteminin gelişmesi, milli ve yerli girişimlerin ülkemizde kök salması ve bu yönde nitelikli işgücünün desteklenmesi için 15 yıldır çalıştıklarını ve ülkemizin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu Akademi lansmanı ile ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Google olarak Türkiye'de dijital dünyanın kapılarını herkese açan, hangi alanda eğitim ve kariyere sahip olurlarsa olsun insanlara dijital bilgilerle kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı veren kapsamlı projeleri ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hayata geçiriyoruz. Bugün de değerli iş ortaklarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi ile nitelikli iş gücü yetiştirme projelerimizden en yeni ve bizi en çok heyecanlandıran Oyun ve Uygulama Akademimizin lansmanı için bir araya gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.

GİRVAK ve T3 Girişim Merkezi işbirliğinde yürüteceğimiz, kariyerine teknoloji sektöründe yeni bir yön vermek isteyen tüm gençlerin başvurusuna açık bu yoğun eğitim programı ile ülkemizin milli teknoloji alanındaki adımlarına bir yenisini ekleyeceğimiz için heyecanlıyız. Bu adımla beraber ülkemizin ilk unicorn'unu çıkaran oyun sektöründe yakalanan ivmeyi 2023 vizyonu doğrultusunda daha geniş kitlelere yayarken daha birçok unicorn girişimin çıkması için katkıda bulunmayı, bir yandan da Türkiye'yi decacornlar ligine sokma hedefleri doğrultusunda nitelikli iş gücü geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Burada bizimle bulunan değerli paydaşlarımızın çizdiği vizyon ile hem küresel teknoloji değer zincirlerine entegre olabilecek, hem de çeşitli başarı hikayelerine imza atan startup ekosistemimize yeni başarı öyküleri ekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz."

"DAHA FAZLA UNICORN'A GİDEN YOL BU AKADEMİDEN GEÇİYOR"

Kuruldukları 2014 yılından bu yana Türkiye'de girişimcilik kültürünün gelişmesi ve ülkemizin global girişimcilik merkezlerinden biri olması için çalıştıklarını belirten Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "7 yılda ulaştığımız 24 milyon gence verdiğimiz girişimcilik ve inovasyon ilhamı ile 150'den fazla startup'ın kurulmasına ve dünyanın farklı noktalarında hizmet vermesine katkı sağladık. Girvak olarak inanıyoruz ki, girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak ülkemizin global ekosistemde bir çekim noktası haline gelmesi için vazgeçilmez bir unsur. Bu engellerden en önemlisi ülkemizdeki yazılımcı açığı. Her yıl farklı üniversitelerden mezun olacan yaklaşım 8000 bilgisayar ve yazılım mühendisi ülkemiz için yeterli değil. Bu sayı çoğaldıkça inovasyon ve teknoloji de gelişecek, yeni unicornlar ortaya çıkacak. Bu nedenle Google ve T3 Girişim Merkezi ile işbirliğinde hayata geçen Oyun ve Uygulama Akademisi'nin ortaya çıkaracağı değere çok önem veriyoruz. Akademiyi eşsiz kılan eğitimler ile birlikte göreceğiz ki, önümüzdeki yıllarda ülkemizden çıkacak unicornlar Akademi mezunlarından olacak."

"GÜNÜMÜZÜN STARLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİREN GİRİŞİMCİLER"

Eğitimi önceliklendiren bir vakıf olduklarının altını çizen T3 Girişim Merkezi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Gürbüz, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Ülkemizde yazılım ve teknoloji geliştiren gençlerin sayılarını artırma hedefimiz doğrultusunda 2017 yılında Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'ne başladık. Bu proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, robotikten programlamaya kadar uzanan 3 yıl süreli eğitimler veriyoruz. Proje, bakanlığımızın da değerli desteğiyle Türkiye'nin pek çok şehrinde devam ediyor. Hiç kuşkusuz, ülkemizde teknolojinin ve girişimciliğin önünü açmaya yönelik en önemli çabalarımızdan biri de TEKNOFEST. Bu organizasyon kapsamında teknoloji geliştiren öğrencilerin ve girişimcilerimizin bu alanın starları olarak konumlanmalarını sağlıyor, toplumsal bir dip dalga gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Google ve GİRVAK'la işbirliğimiz sonucunda hayata geçirilen Google Oyun ve Uygulama Akademisi'nin bizi bu ortak hedefimize daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz."

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