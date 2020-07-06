Google'de Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor
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Google'de Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor

Google'de Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor Yaptığı iyilik sonrası sosyal medyada yapılan 'salak' yorumuna tepki göstermesiyle Google'de salak şoför yazılınca çıkan Barış Özer, aynı dertten mustarip Trump'la kaderdaşız dedi Barış Özer: "Türkçe olarak 'salak' yazınca...

06.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:19

Google'de Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor

Yaptığı iyilik sonrası sosyal medyada yapılan 'salak' yorumuna tepki göstermesiyle Google'de salak şoför yazılınca çıkan Barış Özer, aynı dertten mustarip Trump'la kaderdaşız dedi

Barış Özer:

"Türkçe olarak 'salak' yazınca ben çıkıyorum, İngilizce 'İdiot' (aptal) kelimesini yazınca da Trump çıkıyor."

"Trump'la kaderdaşız, Google'nin mağduruyuz"

ANTALYA - Antalya'da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu 30 bin lirayı aşkın dövizi sahibe teslim ettiği için sosyal medyada yapılan 'salak' yorumu sonrası verdiği tepkiyle arama motoru Google'de 'salak şoför' yazılınca ilk sırada çıkan Barış Özer, ABD Başkanı Donalt Trump'la aynı kaderi paylaştıklarını söyledi. Özer, "Türkçe olarak salak yazınca ben çıkıyorum, İngilizce 'İdiot' kelimesini yazınca da Trump çıkıyor. İkimiz Trumpla kaderdaşız. Google'nin mağduruyuz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 22 Ekim 2019 tarihinde toplu ulaşım esnafı Barış Özer'in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda İranlı Turist Ali Jafari'nin cüzdanını düşürdü. Seferinin tamamlayan şoför Özer ise otobüs içerisinde cüzdanı buldu ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim etti. 30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan ve içerisinde 95 TL ile kredi kartlarının bulunduğu özel güvenlik personeline ait cüzdanı sahibine teslim etti. Özer'in bu örnek davranışına ise sosyal medyadan bir kullanıcı 'salak' yorumunda bulundu. Yoruma medya aracılığıyla tepki gösteren Özer, kısa süre içerisinde dünyaca ünlü arama motorunda salak, salak şoför yazılınca kendisinin çıktığını görünce bu sefer Google'ye sitem etti.

Seo uzmanı durumuna üzülüp backlink çalışması yaptı

Özer'in bu durumuna üzülen Seo Uzmanı Bekir Soylu ise backlink çalışması yaparak Google'ye "namuslu şoför ve şerefli şoför' yazılınca Barış Özer'in ilk sayfada çıkmasını sağladı. Soylu, yaptığı çalışmayı, "Google da aramalarda kendisinin kötü şekilde aratıldığını söyleyen 'Namuslu ve şerefli şoför Barış Özer' için çok üzüldük. Ülkemizde böyle değerli kişilerin bu şekilde anılmasına gönlümüz razı olmadı ve bu konu da kendisine yardımcı olmaya karar verdiğimiz. Şoför Barış Özer hakkında bizde Namuslu ve şerefli şoför olarak google da olması gerektiğini düşünerek olarak bu konuda yardımcı olmak istedim ve çalışmalara başladım.

2 Kasımda başladığımız bu işle alakalı şuan 4 Kasım'da "Namuslu ve şerefli şoför" aramasında Google'da dünya geneli 1. sıradayız.

5 Kasım tarihli baktığımda şerefli şoför ve namuslu şoför aramasında 1. sırada olduğumuzu gördüm. Tanıyan varsa Barış beye haber verebilir." sözleriyle duyurdu.

"Salak git, salak gel' diyorlar"

İnternet üzerinden çalışmadan haberdar olan Özer, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla seo uzmanına teşekkür etti. Özer, "Bir abimiz yardımcı oldu. Bende sonradan gördüm. Bundan sonra namuslu şoför, şerefli şoför, dürüst şoför yazınca ben çıkıyorum. Güzel bir çalışma olmuş. İsmini bilmiyorum ama buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Gündemde de olduğu gibi, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar biraz tehlikeli seviyeye geldi. Google'da içinden cımbızla kelime seçiyormuş gibi seçmeye başladı. Bizim de adımız kötü yerlere gitti. Durakta adımı kullanmıyorlar. Salak git, salak gel gibi bir şey olduk. Hikayeden dolayı kimse Barış demiyor artık. Adımı kullanan yok." dedi.

"Trump ile kaderdaşız"

Özer 'salak' kelimesiyle Google'de arama yapıldığında ilk sayfada çıkan sonucun azaldığını ancak halen durduğunu belirterek, "Şuanda azaldı ama yine de salak yazınca çıkıyor. salak şoför yazınca tam çıkıyor. Türkçe olarak salak yazınca ben çıkıyorum, İngilizce 'İdiot' kelimesini yazınca da Trump çıkıyor. Türkçe olarak aptal Google yazılınca da Trump çıkıyor. Salak Google yazınca da ben çıkıyorum. İkimiz Trumpla kaderdaşız. Google'nin mağduruyuz. Google'ye nasıl sitem de bulunayım, koskoca Trump yazıyı kaldıramamış, biz nasıl kaldırtacağız bilmiyorum." diye konuştu.

"Çalana hırsız, verene salak diyorlar"

Kendisine salak yorumunda bulunan kişiyle karşılaşınca ne gibi tepki vereceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Özer, "Adamın sayesinde adımız salağa çıktı. Çalana hırsız diyorlar, verene salak diyorlar, size bir gün akıllısı denk gelir görürsünüz" dedi.

"İş arayışındayım"

Son olarak pandemiden dolayı otobüs sahibinin çalışmaya ara verdiğini ve bu yüzden dolayı işsiz kaldığını sözlerine ekleyen, "Bin 583 lira kısa dönem ödeneği alıyorum. Ev kira. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Araç sahibi maliyeti kurtarmadığı için çalıştırmak istemedi. İş olsa çalışmak isterim. Geçinemiyorum. Araç çalışmaya başlar diyerek beklentiye girmiştim. Ama gün geçtikçe daha da zor duruma düştüm. Çünkü aldığım bin 583 lira kısa dönem parası geçinemiyordum. Bu ödenek gelecek ay o da bitiyor. En son Kızılay'dan sürekli kan bağışında bulunmuştum ve altın madalya almıştım. Parasız kaldım onu sattım. İş arayışındayım." İfadelerini kullandı.

Google'de Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor

Kaynak: İHA

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