Google yaş gününü Doodle ile kutladı! Google'ın doğum gün ne zaman? Google 21 yaşında!

27.09.2019 09:06

Kurulduğu günden bu yana tüm dünyada büyük ilgi göre Google 21 yaşında. 1998 yılında kurulan Google milyarlarca insanın buluşma noktası oldu. Google'ı açan kullanıcılar 27 Eylül Perşembe günü Doodle sürprizi ile karşılaştı. Peki Google'ın doğum gün ne zaman? Google kaç yaşında? Google 21 yaşında! 27 Eylül Doodle

GOOGLE'DAN 27 EYLÜL'E ÖZEL DOODLE

Google 21 yaş ününe özel bir Doodle tasarladı ve mesaj yayınladı:

21 yıl önce, iki Stanford Ph.D. öğrenciler, Sergey Brin ve Lawrence (Larry) Page, "büyük ölçekli bir arama motorunun" prototipinin başlatılması hakkında bir bildiri yayınladılar.

Öğrenciler, "Sistem ismimizi Google'ı seçtik, çünkü googol'un yaygın bir yazımıdır. 10100 ve çok büyük ölçekli arama motorları oluşturma hedefimize iyi uyuyor" dedi.

Bugün Google, her yıl trilyonlarca arama sorgusuna cevap vererek, tüm dünyada 100'den fazla dilde faaliyet göstermektedir.

Ölçeğin büyük, en az söylemek.

21. yaş günün kutlu olsun, Google!

GOOGLE NEDİR?

Google, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Google'ın kurucuları Kurucular: Larry Page, Sergey Brin'dir. CEO'su Sundar Pichai'dir

NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada evlerinin garajında kuruldu. Günümüzde kullanılan alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi, kurucuların arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Aynı üniversiteden arkadaşları Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka tanıtıldı. Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar.

ŞİRKETİN MERKEZİ NEREDE?

Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek olan şirketin gayri resmi sloganı ise, "Don't be evil" (Kötü olma) dır. 2006 yılında, halen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşındı.

Google'ın dünya çapındaki veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin ediliyor. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazılımları sunuyor, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar erişiyor. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük etti. Google Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung Series 5 ve Acer AC700 gibi ticari Chromebook'larda kullanılıyor.