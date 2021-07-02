Gönüllü dalgıçlar, Elazığ'ın göl ve barajlarını atıklardan temizliyor

Elazığ'da, Doğu Dalış ve Doğa Sporları Kulübüne üye 20 dalgıç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak göl ve barajlardaki atıkları temizliyor.

Elazığ'da, Doğu Dalış ve Doğa Sporları Kulübüne üye 20 dalgıç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak göl ve barajlardaki atıkları temizliyor.

Kulübün gönüllü dalgıçları, üç tarafı sularla kaplı olan Elazığ'da su altındaki canlıların korunması ve kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Dalgıçlar, gruplar halinde Karakaya Barajı, Keban Barajı ve Hazar Gölü'nde daha önce tespit ettikleri yerlerde ya da gelen ihbarlara göre dalış yaparak su altını atıklardan arındırıyor.

Karakaya Baraj Gölü'nde 15-20 metre derinliğe dalan dalgıçlar, su altında araç lastikleri, mutfak eşyaları, hayalet ağlar, plastik atıklar, metal eşyalar gibi çok miktarda çöp çıkardı.

"Çevre bilincini oluşturmaya çalışıyoruz"

Dalgıçlardan Metin Erol, AA muhabirine, arkadaşlarıyla su altındaki atıkları gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Gruplar halinde dalış gerçekleştirdiklerini kaydeden Erol, temel amaçlarının çevreye duyarlılığı ön plana çıkarmak olduğunu belirtti.

Atıklardan dolayı su altının çok temiz olmadığını ifade eden Erol, dalışlarda hem su altını görüntülemeye hem de temizlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Su altında bir çok canlının olduğunu kaydeden Erol, şöyle konuştu:

"Su altındaki canlı popülasyonuna zarar verecek balık ağlarının gelişi güzel atıldığını gördük. Canlılar için biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Gönüllü dalgıçlar olarak çevre bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu atıkların doğaya vereceği tahribatın aslında ne derece büyük olduğunu kamuoyu ile paylaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı belli aralıklarla yapacağız."

"Su altında çıkan malzemeler bizi şaşırttı"

Hüseyin Taçlan Sever de dalışı 20 metreye kadar yaptıklarını ve su altında kapsamlı bir temizlik yaptıklarını anlattı.

Sever, "Su altında çıkan malzemeler bizi şaşırttı. Dipte bir tencere kapağı vardı. Sanki hiç kullanılmamış gibiydi. Hayalet ağ dediğimiz ağlar vardı. Dibe çok zarar veriyor. Bu yaşayan canlılar için ölüm tuzağıdır. İçine girdikleri zaman ölüyorlar." ifadelerini kullandı.

15 yıldır profesyonel olarak dalış yapan Alper Akipek ise farkındalık yaratmak için dalış yaptıkları yerlerde temizlik çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Çöplerin su altındaki canlılara zarar verdiğine işaret eden Akipek, "Suyun altı üstünden daha kirli. Biz elimizden geldiğince temizliyoruz. Suyun altında canlılar var. Balıkçıların attığı ağlar, su altındaki canlılara zarar veriyor. Suyun altında milyonlarca canlı yaşıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk