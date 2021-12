AYDIN (Habermetre) - GÖNÜLLERE DOKUNAN PROJE YENİ AŞEVİ EL BİRLİĞİYLE YÜKSELECEK

Uşak Belediyesi'nin öncülüğünde alt yapısı hazırlanan ve Uşaklı hayırseverlerin destekleriyle yükselecek olan yeni aşevi için kollar sıvandı. İhtiyaç sahipleri proje tamamlandığında daha konforlu ve düzenli bir merkezden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

1993 yılında dernek olarak kurulan, 1996 yılındaysa vakıf olarak hizmetlerine devam eden Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı, fiziki koşullarının yetersizliğiyle mücadele ediyor. Her geçen gün büyüyen Uşak'ta yaklaşık 30 yıldır aynı binada hizmetlerini sürdüren ve koşullar ne kadar zor olsa da dayanışma kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya çalışan aşevi yenilenmek için geri sayıyor. Günlük iki öğün olmak üzere toplamda 2700 kişilik sıcak yemek pişen; sevgi mağazası ile giyecek ihtiyaçlarının karşılandığı; aylık 400 dar gelirli aileye çiğ et verilen, öğrencilere burs sağlanan ve daha birçok önemli çalışmaya imza atılan Uşşak Aşevi'nin yeni binasına kavuşması için başlatılan çalışmalar son noktaya geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşların birçok temel gereksinimine sığınak olan Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Başkanı Zafer Aydın, vakfın " 15-20 ihtiyaç sahibinin karnını doyurabilir miyiz düşünceleriyle" kurulduğunu ancak şu an çok daha büyük bir kapasiteye ve kapsama ulaştığını kaydetti.

AYDIN'DAN, İNSAN ONURUNA YAKIŞAN BİR MERKEZ ÇAĞRISI

Vakfın tamamen Uşaklı hayırseverlerin bağışları, ayni ve nakdi destekleriyle hizmetlerini sürdürdüğünü paylaşan Aydın, "Şu anda hizmetimizi yaklaşık olarak 600 metrekare kapalı alanı ve ön bahçesinde yaklaşık 500 metrekare açık alanı bulunan bir yerde vermeye gayret ediyoruz. 1993 yılında kurulmuş olan, o günün belediye başkanının tahsisi ile hizmet vermeye başladığımız ve ufak tefek revizelerle bu hizmeti şimdiye kadar sürdürdüğümüz aşevi merkezimiz, sizler de takdir edersiniz ki hizmet verdiğimiz kişilere yeterince sağlıklı ve insan onuruna yakışır tarzda bir ortam sunmuyor. Bu anlamda bu ihtiyacı zaman zaman ziyaretimize gelen kamu yöneticilerine, siyasetçilerimize dile getirdik. Sayın Belediye Başkanımız da bizim bu talebimizi gündemine aldı ve yeni bir aşevinin yapılması için çaba harcamaya başladı. Yaklaşık bir yılı aşan bir süredir karşılıklı görüşmelerimiz devam etmekte ve bugün itibariyle çok önemli bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. Bu anlamda başta Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, tüm destek veren hayırseverlerimize müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Toplumumuzun en çok ihtiyaç sahibi olan insanlarına verdiğimiz bu hizmeti, onların çok daha kaliteli ve çok daha nezih ortamlarda almayı hak ettiklerini düşünen bir anlayışa sahibiz. İnşAllah el birliğiyle yeni aşevimizi yaptığımızda çok daha güzel bir hizmeti sunmak istiyoruz. " dedi.

YENİ AŞEVİ İÇİN BÖLGE NETLEŞTİ

Uşşak Aşevi ile birçok önemli iş birliğine imza atıldığını paylaşan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman özellikle pandemi sürecinde ortak çalışmaların arttığını vurguladı. Kahraman, "Bu süreçte aşevimize sık sık ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimiz esnasında Belediye Başkanımız Mehmet Çakın, Uşak'a acilen bu şehrin insanına yakışan, aşevimizin yaptığı güzel hizmetleri yansıtacak bir aşevinin kazandırılması gerektiğini dile getirdi. " dedi. Bir yılı aşkın süredir aşevi yönetimiyle birlikte alt yapı hazırlıklarını yaptıklarını ve gerekli resmi girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Köme Mahallesi'nde belirlenen uygun bir alanın bu amaç için tahsis edildiğini paylaştı.

ÖNEMLİ PROJEYE TAM DESTEK

Kahraman, "Artık, somut adımlar atabileceğimiz bir noktaya geldik. Bunun üzerine belediye meclis üyesi arkadaşlarımızdan ve vakıf yönetimindeki arkadaşlardan oluşan Aşevi Yaptırma Derneği'ni kurduk. Derneğimizin tek amacı, şehrimize yeni bir aşevi kazandırmak. Aşevini yaptırdıktan sonra burayı vakfımıza devredeceğiz ve derneğimizi kapatacağız. " dedi. Geçtiğimiz haftalarda Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile de konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, "Sağolsunlar Sayın Valimiz de bizleri sıcak karşıladılar ve projeye olumlu baktılar. Uşak'ın bu ihtiyacına duyarlılık göstererek destek verdiler. " ifadelerini paylaştı.

KONSEPT BİR MERKEZ OLACAK

Yerle ilgili projenin hazırlandığını da sözlerine ekleyen Hikmet Kahraman, "Yaklaşık 4 bin 500 metrekare toplam inşaat alanından oluşan, 1500 metrekarelik üç katlı bir bina düşünüyoruz. Burada kapalı ve açık otopark, sevgi mağazası, 500 kişilik yemek salonu, konferans salonu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kısa süreli kalabileceği otel konforunda misafirhanesi bulunan bir yapı olacak. Çok önemli şeylerden bir tanesi, aynı anda 20 tane kurbanın kesilebileceği, kurban bayramında da vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğimiz son sistem bir kurban kesim merkezi olacak. Sistemli soğuk hava depolarının da bulunacağı güzel proje ortaya çıkarttık. Bununla ilgili Belediyemizin, Uşaklı hayırsever vatandaşlarımızın, aşevi vakfımızın katkılarıyla hep beraber inşa edeceğimiz bir proje olarak değerlendiriyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlılık göstereceğini ve Uşak'a yakışır bir aşevi kazandıracağımızı düşünüyoruz. Uşaklı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla İnşallah en kısa sürede başlayıp bitirmeyi, hizmete açmayı diliyoruz. " dedi.

