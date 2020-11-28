Gönül Dağı yeni bölüm izle? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizi konusu ne, yeni bölümde neler olacak?
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Gönül Dağı yeni bölüm izle? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizi konusu ne, yeni bölümde neler olacak?

28.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:39
Gönül Dağı yeni bölüm izle? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizi konusu ne, yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali yer alan Gönül Dağı yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm izle? Gönü Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'd bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılırken Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizi konusu ne, yeni bölümde neler olacak merak edildi.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

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Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

Gönül Dağı yeni bölüm izle? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizi konusu ne, yeni bölümde neler olacak?

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.

Gönül Dağı yeni bölüm izle? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizi konusu ne, yeni bölümde neler olacak?

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

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