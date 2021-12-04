Gönül Dağı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekimleri nerede yapıldı? Yozgat'ta mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi normalde konu olarak Yozgat'ta geçiyor. İzleyiciler dizinin Yozgat'ta mı çekildiğini merak etti. Peki, Gönül Dağı nerede çekildi, nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Detaylar haberimizde.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Doktor Kenan'ın (Serkan Kuru), Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)'nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırken,Veysel (Semih Ertürk) ve Cemile (Nazlı Pınar Kaya), hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir… Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas'ın (Halil İbrahim Kalaycıoğlu) son dakika kararıyla yerle bir olur. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas'a Veysel'in tepkisi çok sert olacaktır.

Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bekleyen nihai son…

Kendisini istemeye gelen aileyi reddettiği halde emrivaki yapılan, Ramazan'la buluşmak isteyen ve hayal kırıklığı yaşayan Asuman (Hazal Çağlar), nasıl bir karar alacak? Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bu kez nihai bir son mu bekliyor?

Selami ağıtçılığa başlıyor…

Ailesinin mahkemeye vermesiyle babasının mal varlığından ve servetinden men edilen Selami (Eser Eyüboğlu),Hüseyin'le (Erdal Cindoruk) konuşarak ağıtçılığa başlıyor. Ancak ilk işinde cenaze evinde ağıt söylerken türküye geçen Selami, meslektaşı teyzelerin elinden zor kurtuluyor… Tam yolun sonuna geldiğini düşünen Selami ve Keriman'ı (Çiğdem Aygün) bekleyen müjdeli haber ne?

"Uçan Araba" projesiyle ilgili çalışmalar hızlanıyor…

"Uçan Araba" icadıyla ilgilenen şirket için yeni projeleriyle ilgili çalışmaları hızlandıran Taner ve amcaoğullarını, 42. Bölümde birbirinden ilginç sürprizler ve heyecanlı olaylar bekliyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

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