Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Yozgat'ta mı?

Gönül Dağı hangi ilde çekiliyor? Gönül Dağı Yozgat'ta mı çekiliyor yoksa Eskişehir'de mi çekiliyor? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekimleri nerede yapılıyor? Gönül Dağı hangi il ve ilçede çekiliyor cevapları haberimizde.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

Haberler.com - Gündem