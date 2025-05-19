GÖNÜL DAĞI 179. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Gönül Dağı'nın 179. bölümünde ne oldu?

TRT1'in sevilen dizisi, Gönül Dağı son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 180. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Gönül Dağı dizisinin 179. bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin 179. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Gönül Dağı dizisinin 179. bölümüne ilişkin merak edilenler…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 179. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kasabanın sevilen ailelerinden Kaya Ailesi, Taner'in sağlık sorunları nedeniyle bir doktor bulma arayışını sürdürüyor. Ailenin sabırsızlıkla beklediği bu süreçte, Selma'nın öğretmenlik yaptığı okulda öğrenciler için bir gezi organize ediliyor. Gezi sırasında yaşanacak gelişmeler şimdiden merak uyandırıyor.

GÖNÜL DAĞI 179. BÖLÜM

Öte yandan kasabanın sevilen isimlerinden Süleyman, doktordan gelen olumlu sağlık haberiyle adeta yeniden doğdu. Hayata yeniden bağlanan Süleyman, kasabadaki çocuklar için moral olacak bir sürpriz hazırlığına girişti.

Kasabada bir başka gelişme ise Fidan ve Behçet arasında yaşanıyor. Behçet'in söylediği yalan nedeniyle büyük bir kırgınlık yaşayan Fidan, bu durumun ardından ilişkilerinin nasıl bir yöne evrileceği konusunda kararsız.

GÖNÜL DAĞI 180. BÖLÜM

Diğer tarafta Hüseyin, geçmişteki borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Alacaklıların kasabaya gelmesiyle işler iyice karmaşık hale gelirken, Hüseyin'in kurtuluşu için gözler kardeşi Seyfettin'e çevrildi. Seyfettin'in bu durum karşısında nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

Kasabada yaşanan bu gelişmeler hem ailelerin hem de halkın gündeminde yer alırken, herkes gelecek adımları dikkatle izliyor.