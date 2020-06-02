Gonca, "Pulat'ın ifadelerini emeklerimize yapılmış haksızlık olarak ifade ediyorum"
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Gonca, "Pulat'ın ifadelerini emeklerimize yapılmış haksızlık olarak ifade ediyorum"

Zonguldak Eski Belediye Başkanı Secaattin Gonca, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat'ın çöp döküm alanına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Gonca,
02.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:39

Zonguldak Eski Belediye Başkanı Secaattin Gonca, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat'ın çöp döküm alanına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Zonguldak Eski Belediye Başkanı Secaattin Gonca, "CHP Zonguldak İl Başkanının, herhangi bir araştırma yapmadan veya kendine verilen yanlış bilgiler doğrultusunda çöp döküm alanının CHP'li İsmail Eşref döneminde kapatıldığı ifadelerini üzüntüyle karşılıyor, emeklerimize yapılmış haksızlık olarak ifade ediyorum" diyerek şöyle dedi:

"CHP Zonguldak İl Başkanı Sayın Murat Pulat, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in, bir televizyon programında Kozlu sahil yolu benzin istasyonları karşısında bulunan kapatılmış şehir çöplüğü ile ilgili ifadelerine yönelik açıklamalarda bulunmuştur.Sayın Pulat'ın, yaptığı açıklamada, kapatılan şehir çöplüğü ve Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili talihsiz beyanları, dönemin belediye başkanı olarak şahsımı da ilgilendirdiğinden kamuoyunu bilgilendirme adına açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İl başkanının, çöp döküm alanının kapatılması ve düzenli depolama alanının CHP'li Belediye Başkanı İsmail Eşref döneminde yapıldığı ifadeleri doğru değildir, gerçeği de yansıtmamaktadır. 31 Mart 2004 tarihinde AK Partili belediye başkanı olarak devir aldığımız Zonguldak Belediyesi'nce, şehrimizin çöpleri sahildeki eski çöp döküm alanına, dolayısıyla da denize dökülmeye devam ediyordu. CHP belediyesince, biz göreve gelmeden önce çöp döküm alanının kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmamış, bir proje de hazırlanmamıştır. Önce Fener semtinde, sonra eski Gaca köyünde, ardından da 40 yıldır denize girdiğimiz sahillerimizin yanında bulunan çöp döküm alanı şehrimiz için tamamen kanayan bir yaraydı. Yıllarca çözülemeyen, çevremize ve insanımıza yakışmayan bu çirkin tabloya son vermek için gerekli çalışmalara tarafımızca hemen başlanmıştır. Çöp döküm alanını kapattıktan sonra yeni bir alana taşınması için yer bulmak gerekiyordu. Sayın killetvekillerimizin, teşkilatımızın desteklerinin yanı sıra o dönemde Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe'nin de özel talimatıyla bakanlık yöneticileriyle yaptığımız ısrarlı ve sonuç getiren takipli çalışmalarımız sonrasında, Sofular Köyü Tombaklar mevkisindeki ormanlık alanın tahsisi ve maddi hibe desteği de sağlanmıştır. Devamında Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği (ZONÇEP) ile birlikte Sofular Köyü Tombaklar mevkiinde yaptığımız düzenli Katı Atık Depolama Tesisi tamamlanarak tüm köyler ve belediyelerin çöpleri bu alanda depolanmaya başlanmıştır. Kozlu sahil yolundaki benzinlik karşısında yer alan şehir çöplüğü görevde olduğum 14 Ocak 2009 tarihinde törenle kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren de şehrimizin evsel ve tıbbi atıklarının yeni düzenli katı atık depolama tesisine gönderilerek yönetmeliklere uygun olarak bertarafları sağlanmıştır. CHP Zonguldak İl Başkanının, herhangi bir araştırma yapmadan veya kendine verilen yanlış bilgiler doğrultusunda çöp döküm alanının CHP'li İsmail Eşref döneminde kapatıldığı ifadelerini üzüntüyle karşılıyor, emeklerimize yapılmış haksızlık olarak ifade ediyorum."

Gonca, "Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon şebekesinin ihalesinin yapılması ve dış kredinin temin edilmesinin CHP'li belediye dönemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan açıklama tamamen hayal ürünüdür. Atık Su Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebeke ihalesi ve dış kredinin temini, AK Parti Belediye Başkanlığı dönemimde yapılmıştır. Denizlerimizin temizlenmesi için hayata geçirilen projenin asıl mimarı o dönem Başbakanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Hükümeti ile partimizin bölge milletvekilleri, teşkilatlarımız ve başkanlığını yaptığım Zonguldak Belediyesi Meclis Üyeleri ve ekibimizdir. Borçlu bir belediyenin Hazine garantisiyle dış kredi kullanması, uluslararası ihaleyle yapılması zorluklarına rağmen Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projesinin hayata geçirilmesi için büyük bir mücadele verilmiştir. Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projesi, 2003 yılında AK Parti hükümeti döneminde yatırım programına alındı. 31 Mart 2004 yılında göreve geldiğimizde önce Hazine Müsteşarlığı'ndan ihale yetkisi alınmış, sonrasında Uluslararası ihalesi yapılarak 29 Temmuz 2005 tarihinde Pasch-Mass-Dywidag ortak girişimiyle 22.244.148 Euro yatırım bedeli ve bir yıllık işletme-bakım karşılığı 680.000 Euro bedelli sözleşme imzalanmıştır. Zonguldak Belediye tarihinde yapılan Hazine garantili ve dış kredili ilk ve tek projedir. Sözleşme imzalandıktan sonra Hazine garantili proje olması nedeniyle kredinin belediyemiz tarafından geri ödemelerinin rahat yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığı yetkililerince yabancı kreditörlerle ciddi anlamda görüşmeler yapılmıştır. Bu nedenle süreç uzamış, sonucunda en uygun finansman paketi hazırlanarak 18 Şubat 2009 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile yaptığımız sözleşmeyle dış kredinin kullanımı serbest bırakılmıştır. Son olarak da belediyemiz borçlu belediye olduğundan, Hazine Müsteşarlığı ile yaptığımız sözleşme için Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Zonguldak Belediyesi'nin borçlarının dikkate alınmadan Hazine garanti verilmesi için karar almıştır. Zonguldak için tarihi bir proje olan Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projesinin yapılması da bu sayede kesinleşmiştir. 31 Mart 2009 tarihinde görevden ayrılmamız nedeniyle bizim başlattığımız bu proje, devlette devamlılık esası anlayışıyla bizden sonraki CHP'li belediye döneminde tamamlanmıştır. Bu projelerin mimarı da AK Parti hükümeti ve belediye başkanlığıdır. Yukarıda belirttiğim konular için tüm bilgi ve belgeler arşivimde mevcuttur. Gerek sahil çöp döküm alanının kapatılması, yeni depolama alanı, Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon şebekesinin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 2004-2009 dönemi AK Parti Bakanlar Kuruluna, bölge milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe başkanlarımız ile Zonguldak Valilerimize, Hazine Müsteşarlığı yetkililerine, meclis üyeleri ile belediyedeki mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekraren halkımıza hayırlı olsun diliyorum" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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