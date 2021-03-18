Gölpazarı'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gölpazarı'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı töreni

18.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:31
Gölpazarı'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı töreni

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkler sunuldu. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Özgül Baran, programda yaptığı konuşmada, "Üzerinden tam 106 uzun yıl geçmesine rağmen milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündemdedir. Bu kutlu zafer aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası, milletler ve medeniyetler mücadelesinin hesaplaşma ve yüzleşme vesilesidir." dedi.

Etkinliklere, İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Suer, Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Musa Çetinkaya, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölpazarı'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:31:34. #1.15#
title