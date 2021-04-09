Gölpazarı'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi
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Gölpazarı'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Gölpazarı Kaymakam Efecan Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, aile içi şiddet ile kadına yönelik şiddetin birçok gerekçesi olduğunu söyledi.

"Kadına yönelik ve aile içi şiddet toplumun genelinde görünüyor." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 15 ile 59 yaş arasındaki kadınların en az üçte biri hayatının bir döneminde şiddetin herhangi bir türüne maruz kalmış. Toplantımızın konusu asıl anlamıyla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele. Ancak biz şiddetin her türlüsüne karşıyız."

Şahin, şiddetin 4 farklı kategoriye ayrıldığını en yaygın olanının ise fiziksel şiddet olduğunu sözlerine ekledi.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Efecan Şahin'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Hatice Dülek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık ve İlçe Müftüsü İbrahim Köç katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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