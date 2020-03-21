Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor - Haberler
Koronavirüs, Antalya, Türkiye, Güncel

Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Golf için Antalya'ya gelen yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye'yi daha güvenli buluyor.

21.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:51
Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Golf için Antalya'ya gelen yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye'yi daha güvenli buluyor.

Dünyanın değişik ülkelerinden tatil ya da golf oynamak için Antalya'ya gelen turistlerden bazıları virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönerken, bazıları da Türkiye'de kalmayı tercih ediyor.

National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, golf oynamak için Türkiye'ye gelen bazı turistlerin koronavirüs tehditi nedeniyle ülkelerine dönmek istemediklerini, Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını, hatta Rusya ve Almanya'dan kendilerini arayıp Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle turizme ve golfe ara verildiğine değinen Kara, taleplere olumlu yanıt veremediklerini bildirdi.

Koronavirüs tehditinin atlatıldığı takdirde turizmde ciddi bir artış beklediklerini aktaran Bekir Kara, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınında Türkiye'de alınan tedbirler neticesinde ülkemizin ne kadar güvenli olduğu algısı oluştu. Bu, turizm ve golf açısından önemli bir fırsat sunuyor. Salgın tehdidi bittiğinde turist sayımızın yüzde 300 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi ülkelerde virüsün çok ağır seyretmesi, bu ülkeler için hafızalarda kötü bir düşünce oluşturdu. İnsanlar İspanya'yı tercih etmek yerine Türkiye'ye gelecekler. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat."

Golf için Türkiye'ye gelen İrlandalı turist Shoone Osaliban da Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını söyledi.

Ailesinin İrlanda'da olduğunu, kendisinin de pazar günü gideceğini dile getiren Osaliban, "Zorunlu olmasam gitmek istemiyorum, burada daha önemli tedbirler alındı. Ancak ailemin yanına gitmeliyim." diye konuştu.

İrlandalı turist Richard Hieyls de yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, ancak ülkesine sık sık gittiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkesine gitmeye ara verdiğini belirten Hieyls, "Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve tedbirlerini buna göre belirledi. Bu dönemde kişisel temizliğe ve kişilerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz." dedi.

İngiliz turist Keen Henderson ise bir süre Türkiye'de kalmayı planladığını söyledi.

Kendisinin de alınan önlemlere dikkat ettiğini dile getiren Henderson, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını, hijyene özen gösterdiğini kaydetti.

Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
'Evde kalın' çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Hande Soral Sinan Akçıl Ender Saraç
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Golf için gelen turistler, Türkiye'yi daha güvenli buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 14:15:20. #1.15#
title