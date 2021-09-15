Golden Palm Awards ödül törenine Erkan Petekkaya ile Binnur Kaya damga vurdu

Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gece, İranlı tasarımcı Azadeh Pourakbar'ın defilesiyle başladı. Defilenin sürprizi, doğaya dikkat çeken kıyafetiyle Yılmaz Morgül oldu. Defilenin ardından gece, Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, Eshome Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ve İstanbul Turizm Derneği Genel Başkanı Yalçın Aydın'ın konuşmalarıyla devam etti.

Törende 'Yılın Rock Sanatçısı' Ufuk Beydemir olurken, 'Yılın Rap Sanatçısı' ödülü Norm Ender'e verildi. 'Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı' ödülünü ise Aslı Hünel kazandı. İsmail Hacıoğlu, 'Yılın Erkek Sinema Oyuncusu' seçilirken, 'Yılın Sinema Filmi Projesi'ne 'Kesişme' layık görüldü. Nazlı Çelik, 'Yılın Kadın Haber Sunucusu' oldu 'Yılın Tartışma Programı' ödülü ise Seda Seda Öğretir'in oldu.

DİZ ÇÖKTÜ

Törende Binnur Kaya, "yılın kadın dizi oyuncusu" seçildi. Ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Erkan Petekkaya, Binnur Kaya'ya ödülünü dizlerinin üzerine çökerek verdi ve büyük alkış aldı. Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek ünlü oyuncuya sarıldı.

Binnur Kaya ile Erkan Petekkaya, "Kırmızı Oda" adlı dizide birlikte kamera karşısına geçmişti.

ÖDÜLLER İÇİN AYRI EV YAPTIRIYOR

'Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı' ve 'Yılın Albümü' dallarında iki ödül kazanan Ebru Yaşar, bugüne kadar aldığı tüm ödüller için özel bir ev yaptırdığını söyledi:

"O kadar çok plaket ve ödül var ki, evde koyacak yerim yok! Sırf onları yerleştirmek için ev yatırımı yaptım. 'Ebru Yaşar Evi' hazırlıyorum; içinde bazı sahne kıyafetlerim ve ödüllerle plaketlerimin sergilendiği özel vitrinler olacak içinde."

Yılın gazetesi Hürriyet

Törene, geceden 4 ödülle ayrılan Demirören Medya damgasını vurdu. 'Yılın Gazetesi' ödülü Hürriyet'in oldu.

Ödülü, Demirören Medya Gazeteler İletişim ve Etkinlik Direktörü Merve Arbaş Özkaynak aldı. 'Yılın Televizyon Kanalı' ödülü Kanal D'ye gitti. Ödülü, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzmanı Elif Gezen Bölen aldı. 'Yılın Magazin Programı' Magazin D olurken, ödülü programın sunucusu Elif Yılmaz aldı. 'Yılın Magazin Muhabiri' ödülünü ise Kelebek'ten Behlül Aydın kazandı.

Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz, 'Etekler ve Pantolonlar' oyunuyla ödüle layık görüldü.

'Yılın Kadın Sinema Oyuncusu' ödülünü Wilma Elles kazandı

Erkan Petekkaya, "Yılın Televizyon Oyuncusu" ödülü aldı

'Kuruluş Osman' dizisinin ödüllerini Yıldız Çağrı Atiksoy aldı.

'Yılın Erkek Haber Sunucusu' Cem Öğretir oldu.

Gizem Tuncer, 'Tabu' ile 'Yılın Şarkısı' ödülünü kazandı.

'Yılın Haber Kanalı' seçilen Haber Global adına ödülü Erhan Ertürk aldı.

Ufuk Beydemir

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