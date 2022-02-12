Gölbaşı'nda çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere hayvancılığın geliştirilmesi ve kaba yem üretiminin artırılması için Macar Fiği tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde çiftçilere tohumları dağıtıldı. Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz çiftçilere, hayvancılığın geliştirilmesi ve kaba yem üretiminin artırılması için bir çok konuda destekler sağlandığını belirterek, "İlçemizde yem bitkisi ekimini yapan çiftçilerimize her yıl dekar başına destek verilmekte olup fiğ yem bitkisi için dekar başına 60 TL ödenmektedir. Bunun yanı sıra bu üreticilerimize yem bitkisi tohumu temini de yapılmaktadır. 2021 yılında Gölbaşı ilçemizde 'Kaba Yem Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 87 çiftçimize yüzde 75 hibeli olan 7,500 kg fiğ ve 9 çiftçimize ise 600 kg yonca dağıtılmış ve ayrıca 2022 yılında ekilmek üzere 19 çiftçimize yüzde 70 hibeli olan 3,000 kg fiğ tohumu temin edilmiştir. Böylece 2021 yılında Bakanlığımızın hayvancılık yapan üreticilerimize toplamda 115 çiftçimize 11,100 kg tohum sağlanmıştır.

Üreticiler çiçeklenme döneminde biçilen fiğleri; burma, balya yaparak kuru ot şeklinde hayvanların protein ihtiyacını karşılamaktadır. Bakanlık olarak yem bitkisi eken üreticilere tohum dağıtımına devam edilecektir. Ayrıca yonca, fiğ, korunga, silajlık mısır gibi yem bitkisini eken üreticilerimiz dekar başına da alan bazlı desteklenmektedir" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel