Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği '100. Yılında Çocuk Bayramı' temalı yarışma sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği '100. Yılında Çocuk Bayramı' temalı yarışma sonuçları açıklandı - Haberler
23 Nisan, Güncel, Haber

Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği '100. Yılında Çocuk Bayramı' temalı yarışma sonuçları açıklandı

Gölbaşı Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında kazananlar belli oldu.

23.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:06
Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği '100. Yılında Çocuk Bayramı' temalı yarışma sonuçları açıklandı

Gölbaşı Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında kazananlar belli oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için düzenlenen online yarışma sonuçları açıklandı. 8-18 Nisan tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesinin www.ankaragolbasi.bel.tr aslı resmi web sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirilen 23 Nisan temalı yarışmada minikler, resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarıştı. Yarışmada galibiyeti göğüsleyen öğrencileri tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı Belediyesi olarak bizler sizlerin evlerinde kaldığı sürede, güzel ve eğlenceli vakitler geçirmesini için bazı çalışmalar yaptık. Sizlerde ilettiğiniz çalışmalarınız ile sizlerle ne kadar çok gurur duymamız gerektiğini bir kez daha anlattınız. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık. Birbirinden güzel eserleriniz bizlere ileten bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Çocukların evlerinde geçirdiği zamanı en verimli şekilde değerlendirmelerinin amaçlandığı, ilkokul düzeyinde birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncülere akıllı çocuk saati, ortaokul düzeyinde ise birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncü olan öğrencilere fotoğraf makinesinin takdim edileceği yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

İlkokul şiir dalında;

Gölbaşı Tek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Güzel (Birinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Gündoğdu (İkinci)

Şahin Sevin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çınar Haşimoğlu (Üçüncü)

Ortaokul şiir dalında;

Adem Bilhan Uysal İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Orhan Burak Gövcecik (Birinci)

Ankara Gölbaşı Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu 7. sınıf öğrencisi Esmanur Altunay (İkinci)

Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elmas Sude Aydoğan (Üçüncü)

İlkokul kompozisyon dalında;

Adem Bilhan Uysal İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi Derin Zülal Büyükdığan (Birinci)

Özel Darüşşifa Eymir İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Elif Kılınç (İkinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Azra Özgen (Üçüncü)

Ortaokul kompozisyon dalında;

Özel Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsü 5. Sınıf öğrencisi Yusuf Alp Erbay (Birinci)

Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Farzana Murad (İkinci)

Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Berat Ercengiz (Üçüncü)

İlkokul resim dalında;

Gölbaşı Tek İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Mehmet Efe Çelik (Birinci)

Atatürk İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Yağmur Karataş (İkinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Beray Altınel (Üçüncü)

Ortaokul resim dalında;

Nesibe Aydın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elif Beril Çelik (Birinci)

Şehit Bülent Göçer Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elif Eylül Uz (İkinci)

Baldudak Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İrem Açıkgöz (Üçüncü). - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Altay Engin Özkoç Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Podolski Ersun Yanal Selçuk İnan Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği '100. Yılında Çocuk Bayramı' temalı yarışma sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:17:30. #1.15#
title