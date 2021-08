Gökyüzü kartallarından İvrindi'de anlamlı etkinlik

Şırnak Uludere kırsalında teröristlerle girdiği çatışma sonucu 19 Mart 1995 yılında şehadet şerbeti içen İvrindili şehit Ender Özenç'in Gökyüzü Kartalları Grubu isimli devreleri silah arkadaşını unutmayarak anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Günün erken saatlerinde Havran'da başlayan program İvrindi'de devam etti. Programın İvrindi etabında Gökyüzü Kartalları ile yemekte bir araya geldi. Akabinde Atatürk Meydanı'ında Kahraman Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

"Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun"

Vatan uğruna can veren şehitlerimize şükran borçluyuz diyen İvrindi İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkçü, "Ülkemizde her dönüm noktası şehitlerimiz sayesinde kurtuluş ve yükseliş dönemlerine dönüşmüştür. 2000 yıllık Türk tarihinin şanlı övüncü şehitlerimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan yükselişine her alanda ve her dönemde bu millete omuz vermiş, çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecekte övünç dolu bir geçmiş yad etme fırsatı tanımışlardır. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Gökyüzü Kartalları'na sonsuz teşekkür ediyor, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbeti içmiş Ender Özenç şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun" dedi.

"Şehitlik en yüksek mertebe"

"Vatanın bölünmez bütünlüğünü kahraman şehitlerimize borçluyuz" diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Bizler bu günlerde rahat ediyorsak, vatan uğruna şehit düşmüş kahraman askerlerimiz sayesindedir. Bugün ilçemize gelen, memleketimizin dört bir yanından programa iştirak eden çok değerli komandolarımıza teşekkür ediyorum. Gökyüzü Kartalları ekibini ilçemizde ağırlamaktan çok büyük onur ve kıvanç duydum. Böyle güzel manzaranın sağlanmasında, bu buluşmanın organize edilmesinde emeği geçenlere ilçem adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kahraman şehidimiz Ender Özenç'in bizlere emaneti Zülfiye annemiz ile birlikte şehidimizin hatırasını Gökyüzü Kartalları ekibi sayesinde yaşıyoruz. Şehadet şerbeti içmiş silah arkadaşını unutmamak, ona dua etmek, ailesi başta olmak üzere yakınlarını ziyaret etmek maksadıyla bu tür birlikteliklerin sağlanması çok güzel ve anlamlı. Vesile olanlardan Allah razı olsun. 1990'lı yıllar Türkiye'de en sert ve çetin zamanlardı. Güneydoğu'da çok şehitler verdik, hepsinin ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah. Gökyüzü Kartalları da bugün İvrindi'de şehidimiz Ender Özenç'in hatırasına sahip çıkıyor. Sizlerden Allah razı olsun" dedi.

"Memleketimiz çok zor bir coğrafya"

Her zaman memleketine sahip çıkan bir topluluk olduğumuz için gururlu ve kıvançlı olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, "Bin yıldan bu zamana varlık mücadelesi yürütüyoruz. Haçlıların, batılıların ve bu ülke üzerinde hesapları olan emperyalistler hiçbir zaman durmuyorlar ve de durmayacaklar. Onların bu oyununa gelecek değiliz. Bizler de her zaman dimdik olarak memleketimize sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşünceler ile bu programın organize edilmesinde emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, vatan uğruna ebediyete irtihal etmiş kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

"Silah arkadaşlarımızı hiç bir zaman unutmayacağız"

Bu programı her yıl gerçekleştirmek, silah arkadaşımızın kabrini her zaman ziyaret etmek istediklerini ifade eden Gökyüzü Kartalları ekibi, "Sabah Havran'da silah arkadaşımızı andık. Şimdi de İvrindi'deyiz. Can kardeşimiz Ender şehadet şerbeti içerek en kutlu mertebeye ulaştı. Bugün ona dua etmek, unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutmayacağımızı ifade etmek için toplandık. Bizleri ağırlayan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, protokol üyelerimize ve değerli halkımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah nasip olursa bu programı her yıl gerçekleştirmek istiyoruz. Bu vatan için canlarını hiçe sayarak en güzel ve en yüksek mertebeye ulaşan silah arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dediler.

Program, Atatürk Meydanında başlayan ve Şehit Ender Özenç'in kabri başına kadar devam eden bayraklı kortej yürüyüşü ile devam ederek, kabir başında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile son buldu.

Programa şehidin annesi Zülfiye Özenç, İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkçü, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, mülki- idari amirleri, İvrindili şehit Ender Özenç'in Gökyüzü Kartalları isimli silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı