Gökova Körfezi'ndeki satılık adanın fiyatı 50 milyon lira arttı

MUĞLA'da Gökova Körfezi'ndeki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, yaklaşık 2 yıldır internette yeni sahibini arıyor.

MUĞLA'da Gökova Körfezi'ndeki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, yaklaşık 2 yıldır internette yeni sahibini arıyor. İlk olarak 210 milyon TL'ye satışa çıkarılan, şubat ayında 175 milyon TL'ye düşürülen adanın fiyatı, geçen ay 50 milyon TL artırılarak 225 milyon TL'ye çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı. Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada, 1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi. Adayı satın alan iş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi, ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı. Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan internette satışa çıkardı. Adanın fiyatı en son geçen şubat ayında 35 milyon liralık indirimle 175 milyon liraya düşürüldü. Yabancı yatırımcılardan büyük ilgi görmesine rağmen satış için istenen rakamı veren olmadı.

50 MİLYON LİRALIK ARTIŞİndirime rağmen ada satılmayınca 5 ay sonra fiyatı artırıldı. Metrekare fiyatı 712 TL'ye çıkarılan adanın toplam fiyatı ise 225 milyon TL olarak açıklandı. 11 Haziran'da verilen yeni ilanda, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunduğu, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme ve marina yapılabileceği açıklandı.KREDİYE UYGUNMülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Karaca Adası'nın 1980 yılında ABD'de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldız kategorisinde otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın o dönem imarlı olduğunu kaydetti. Adanın 1983 yılında birinci dereceden SİT alanı ilan edildiğini aktaran Özcan, otel yatırımının bu nedenle gerçekleşemediğini, adayı satın alan Türk iş insanının da mağduriyet yaşadığını belirtti. Uğur Özcan, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var" dedi.EN ÇOK ARAPLAR İLGİLENDİ4 koyu olan ve mavi tur rotasında bulunan adayla ilgili teklifler geldiğini, geçen yıl 3 teklif aldıklarını belirten Uğur Özcan, rakamın istenen miktara dahi yaklaşamadığını söyledi. 316 dönüm tapu tescilli, 65 dönüm orman kullanım alanıyla dikkati çeken adaya en çok Araplar ve Katarlıların ilgi gösterdiğini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 3 teklif geldi. Fiyata dahi yaklaşılmadığı için teklifler kabul edilmedi. Araplar geldi, ilgilendi. Ancak özellikle Katarlılar çok defa gelip gittiler. Sonra onlar da vazgeçti. ABD'de yaşayan adanın sahibi dolar üzerinden adayı satmak istediği için fiyatı sürekli döviz kuruna bağlı olarak değişiyor. İlanda Türk Lirası olarak yayımladığımız için fiyat arttı. Adanın sahibi 25 milyon dolar istiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar