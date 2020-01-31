: Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu

31.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'daki vatandaşları ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu'na şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan destek geldi.

"ADAM DÜRÜST BIRAKIN DA İŞİNİ YAPSIN"

Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini her fırsatta belli eden Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği için tepki çeken Ekrem İmamoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "'Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak' diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ'daydı." dedi.

ELAZIĞ ZİYARETİNDEN SONRA PALANDÖKEN'E GİTTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletti. Ancak İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ailesiyle birlikte tatile gitti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler, Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu'nun tatile gitmesinin doğru bir hareket olmadığını savunarak İmamoğlu'nu eleştirdi.

"ÇOCUKLARIMI SİYASİ MANZARAMA SOKMAM"

Dün Erzurum'daki CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, hakkındaki tatil eleştirilerine şu sözlerle açıklık getirdi: "Vatanım, bayrağım, inancım ve ailem… Ailem, benim kutsalım. Aileme başka bir değer veririm. Ailemle bir olamamanın üzüntüsünü yaşarım. Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip, geçiyor. Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2-3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum.

Deprem konusuna gelince 'Deprem oldu, geçerken depreme uğradı' gibi komik, anlaşılmaz, üzücü ifadeler oldu. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen insanım. Herkes kendini bilsin. Depremin haberini alır almaz, AFAD'a ilk gidenlerden biriyim. Ben gittiğimde Vali Bey orAdaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında, 4-5 saatini AFAD'da geçiren belediye başkanıyım.

200'ün üzerinde personel, 27 aracı hemen yola çıkardık. Ben de ertesi sabah Elazığ'a geldim. O gün eşim ve çocuklarımla 15-20 gün önce planladığımız Erzurum tatiline başlayacaktık. Eşim de benimle beraber geldi. O günü Elazığ'da geçirdik. Ekiplerimiz nerede, nasıl çalışıyorlar, onu inceledik. İnsanların acısını hissetmeye çalıştık. Saat 23.00'e kadar sahadaydık.

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