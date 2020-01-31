Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deprem felaketi yaşayan Elazığ'a gittikten sonra ailesiyle tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'daki vatandaşları ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu'na şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan destek geldi.
"ADAM DÜRÜST BIRAKIN DA İŞİNİ YAPSIN"
Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini her fırsatta belli eden Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği için tepki çeken Ekrem İmamoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "'Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak' diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ'daydı." dedi.
ELAZIĞ ZİYARETİNDEN SONRA PALANDÖKEN'E GİTTİ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletti. Ancak İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ailesiyle birlikte tatile gitti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler, Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu'nun tatile gitmesinin doğru bir hareket olmadığını savunarak İmamoğlu'nu eleştirdi.
"ÇOCUKLARIMI SİYASİ MANZARAMA SOKMAM"
Dün Erzurum'daki CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, hakkındaki tatil eleştirilerine şu sözlerle açıklık getirdi: "Vatanım, bayrağım, inancım ve ailem… Ailem, benim kutsalım. Aileme başka bir değer veririm. Ailemle bir olamamanın üzüntüsünü yaşarım. Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip, geçiyor. Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2-3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum.
Deprem konusuna gelince 'Deprem oldu, geçerken depreme uğradı' gibi komik, anlaşılmaz, üzücü ifadeler oldu. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen insanım. Herkes kendini bilsin. Depremin haberini alır almaz, AFAD'a ilk gidenlerden biriyim. Ben gittiğimde Vali Bey orAdaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında, 4-5 saatini AFAD'da geçiren belediye başkanıyım.
200'ün üzerinde personel, 27 aracı hemen yola çıkardık. Ben de ertesi sabah Elazığ'a geldim. O gün eşim ve çocuklarımla 15-20 gün önce planladığımız Erzurum tatiline başlayacaktık. Eşim de benimle beraber geldi. O günü Elazığ'da geçirdik. Ekiplerimiz nerede, nasıl çalışıyorlar, onu inceledik. İnsanların acısını hissetmeye çalıştık. Saat 23.00'e kadar sahadaydık.
Haber Videosu: Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu
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ayıp ayıp, işte böyle pofpoflamamanın sonunda onlarada herşey mubah. ula bide yanlışa yanlış diyin ya. bire edep yahu. gökhan depremde sen nerdeydin yoksa sende başka biryerdemi kyıyodun. millet tv başında ağlarkenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan sıvamanın bile bir sınırı vardırCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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He he he laCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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He he he kimi taklit edem laCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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sanki iş yapıyor da biz engel oluyoruz. konuştuğu hiçbir cümlesinde net bir anlam yok senin gibi işte. . .Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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Bozacının şahidi şıracıCevap Yaz 95 28 Yayından Kaldır
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GÖKHAN ARTIK BİR SUS BİR SUS ''BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI''Cevap Yaz 84 31 Yayından Kaldır
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adam sel oluyo sonra tatile gidiyor elazığda deprem oluyo göstermelik gelip kayak yapmaya gidiyor istanbulda deprem olunca gezmek için nereye gider kimbilir herşey çok güzel olacak diyolar birde halkın derdiyle dertlenmeyen yöneticiden kimseye hayır gelmez bu kim olursa olsunCevap Yaz 84 23 Yayından Kaldır
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tabi. ya. istanbuldan. konser. alabilirmiyim. hoşkiş. görünecek.Cevap Yaz 83 18 Yayından Kaldır
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Şeffaf mı , uzayda mı yaşıyorsun sen ?Cevap Yaz 75 18 Yayından Kaldır