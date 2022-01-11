Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" paylaşımı ortalığı karıştırdı - Haberler
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Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" paylaşımı ortalığı karıştırdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik "Geçmiş olsun Covit olmuşsun, bak ölüm bir karış ötede" paylaşımı büyük tartışma yarattı. Saadet Partili isimlerden Gökçek'in sözlerine art arda sert tepkiler geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Geçmiş olsun Covit olmuşsun. Bak ölüm bir karış ötede" paylaşımı büyük tepki çekti.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Saadet Partili isimlerden Gökçek'e art arda tepkiler geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözlük anlamı 'şirin/sevimli' olan MELİH ismini duyunca, insanların aklına artık 'parsel parsel' ve 'dinozor' sözcüklerinin gelmesine sebep olan 'istifa ettirilmiş' bir belediye başkanının nezaketten, insaftan ve insanlıktan uzak açıklamalarını milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'da Gökçek'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurdaş, "Bu da bir başka zavallı! Parsel parsel zavallı…. Buruşturulup çöpe atılmışlık zavallılığı! Hâlâ umudu var; göze girmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmur Arıkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Melih Gökçek Genel Başkanımızın rahatsızlığı ile ilgili haddini de boyunu da aşan bir açıklama yapmış Sayın Gökçek düne kadar Fetö'nün kuyruğu, bu gün ise Perinçek'in lokomotifine vagon oldunuz, yarın kime kuyruk kime vagon olacaksınız siz de bilmiyorsunuz Birazcık edep" diye yazdı.

Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı 'Ölüm bir karış ötede' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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