Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi

Ekranların sevilen başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır ile piyanist Emir Ersoy dünya evine girdi. İşte detaylar...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Evlendi

Snob Magazin - Magazin

Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title