Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı!
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Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı!

Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırdı. İşte sürpriz ilişkiye dair merak edilenler...

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile birliktelik yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İkili beraberliklerini gözlerden uzak tutuyor.

"AŞK İNSANI SARSAR"

Gökçe Bahadır, aşka bakışını şu sözlerle tarif etmişti: "Aşk insanı sarsar. Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli."

EMİR ERSOY HAKKINDA

14 Ekim 1977 yılında, Türkiye'de "Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı." diyebilecek kadar latin müzigi ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı.

Tahsil yılları sırasında babasına sahnede eşlik eden Emir Ersoy, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına başlamış oldu. Takip eden yıllarda Emir Ersoy, Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başladı. 1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın "Küçük Bir Öykü" adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte "Mojito" adlı latin-jazz grubunu kurdu ve ikili, Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdi.

Emir Ersoy, 2001 yılında ise "Cuban-ist" adlı latin-jazz grubunu oluşturdu.

Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı!
Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı!
Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı!

Kaynak: Snob Magazin

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