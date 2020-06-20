Göçmen karşıtı Hollandalı siyasetçi Wilders'in kardeşi: 'Bizim ailemiz de göçmen, eşi Türk kökenli'
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BBC

Göçmen karşıtı Hollandalı siyasetçi Wilders'in kardeşi: 'Bizim ailemiz de göçmen, eşi Türk kökenli'

Hollanda'da 'kendi halkı için yeterli ev yokken 87 bin sosyal konutun göçmenlere' verilmesini eleştiren aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'e çok sayıda tepki geldi.

Göçmen karşıtı Hollandalı siyasetçi Wilders'in kardeşi: 'Bizim ailemiz de göçmen, eşi Türk kökenli'
20.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:10

Hollanda'da 'kendi halkı için yeterli ev yokken 87 bin sosyal konutun göçmenlere' verilmesini eleştiren aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'e çok sayıda tepki geldi.

Aşırı sağcı lidere tepki gösterenlerden biri de ağabeyi Paul Wilders oldu.

Göçmen bir aileden geldiklerini söyleyen Paul Wilders, aşırı sağcı liderin eşinin de Türk kökenli bir Macar olduğunu yazdı.

Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran aşırı sağcı PVV lideri, Twitter üzerinden hükümetin konut politikasını eleştirdi.

Wilders, 2014 yılından bu yana, sığınmacılara 87 binden fazla sosyal konut kiralandığını belirterek, bu nedenle yeterli ev bulunmadığı için Hollandalıların beklemek zorunda kaldığını savundu.

Wilders, "Evler kimin için inşa ediliyor? Hollandalılar için mi, göçmenler için mi?" diye sordu.

Aşırı sağcı liderin bu görüşlerine, kardeşi Paul Wilders, Twitter mesajıyla tepki gösterdi.

"Göçmenler ne demek?" diye soran Paul Wilders, "Ailemiz ve soyadımızın kökleri Almanya'dan geliyor. Büyükannemiz Endonezya kökenli. Kendi karısı Türk kökenine sahip bir Macar. Hepimiz göçmeniz" dedi.

'Kökleri takip edin'

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine en fazla karşı çıkan Avrupalı politikacılardan bir olan Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in eşi Krisztina Marfai'nin Türk kökenli olduğu iddiası, sosyal medyada en çok ilgi çeken konulardan biri oldu.

Paul Wilders, daha önce medyaya yaptığı açıklamalarda, PVV'nin aşırı sağcı politikalarını ve partinin lideri olan kardeşini sert dille eleştirmişti.

Aşırı sağcı liderin ağabeyi Paul Wilders, Twitter'da dile getirildiği iddiaya ilişkin çok sayıda tepki aldı.

Ağabey Wilders, aşırı sağcı liderin gerçekten Türk kökenli bir kadınla mı evli olduğu yönündeki soruya, "Elbette. Kökleri takip edin" karşılığını verdi.

Göç ve İslam karşıtı politikalarının mimarı olarak bilinen aşırı sağcı PVV lideri kardeşinin aksine, 65 yaşındaki Paul Wilders, göçmenlere ve farklı dinlere karşı hoşgörüyle yaklaşan bir isim.

Hollanda'da iktidarın büyük ortağı olan Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili olan Wilders, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı yürüttüğü sert muhalefet nedeniyle partisinden istif etti.

Daha sonra PVV'yi kuran Wilders, göç ve İslam karşıtlığı üzerine kurduğu popülist söylemleri nedeniyle hızla geniş kesimlerin ilgisin kazandı. Aşırı sağcı parti "ana muhalefet" konumuna kadar yükseldi.

Bu süreçte Wilders'in en keskin muhaliflerinden biri, ağabeyi Paul oldu. Kardeşinin aşırı sağcı görüşlerini sürekli eleştiren Paul Wilders ile PVV lideri, 2016 yılındaki Berlin saldırıları sonrası ilişkilerini tamamen kopardı.

Konuşmuyorlar

Wilders'in saldırı sonrası Twitter üzerinden, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "elleri kanlı" gösteren bir fotoğraf paylaşması üzerine, ağabeyi "kardeşimin davranışından dolayı özür dilerim" dedi.

Bu açıklama üzerine Wilders, ağabeyi ile ilişkisini kopardı. Hollanda medyasına göre, aşırı sağcı lider ile ağabeyi birbirlerine küstü. PVV taraftarları da Paul Wilders'i kardeşine ihanet etmekle suçladı.

Paul Wilders, RTL kanalına yaptığı açıklamada, ailesinin hiçbir üyesinin, görüşleri nedeniyle aşırı sağcı liderle temasının bulunmadığını belirterek, "Zaten en fazla doğum günlerinde görüşüyorduk. Fikirlerini benimsemesem de o benim küçük kardeşim" dedi.

Ağabey Wilders, News Week dergisindeki röportajında da Geert Wilders'le ilgili olarak, "Küçükken şımarık bir çocuktu. Okuldan ayrıldı ve gezmeye başladı. Kendini Batı Şeria'daki bir Kibbutz'da (Yahudi yerleşim bölgesi) buldu" demişti.

Paul Wilders, cuma günü Hollanda hükümetinin göç politikalarını eleştiren ve "yerli halk" yerine göçmenlere sosyal konut tahsis edilmesine tepki gösteren PVV liderine verdiği yanıtla, yeniden aşırı sağcıların hedefi oldu.

Twitter'da, "Evler kimin için inşa ediliyor? Hollandalılar için mi, göçmenler için mi?" diye soran Geert Wilders'e, ağabeyi Paul, şu karşılığı verdi:

"Göçmenler ne demek? Ailemiz ve soyadımızın kökleri Almanya'dan geliyor. Büyükannemiz Endonezya kökenli. Kendi karışı Türk kökenine sahip bir Macar. Hepimiz göçmeniz."

PVV lideri Wilders, 31 Temmuz 1992 yılında Budapeşte'de evlendiği, eski bir Macar diplomatı olan eşi Krisztina Marfai ile ilgili olarak, ağabeyi tarafından dile getirilen iddialara yanıt vermedi.

BBC

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