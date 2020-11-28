Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
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Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

28.11.2020 08:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:09
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

VAN, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'deki evlerine giden göçerlerin zorlu yolculuğu sürüyor.

VAN, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'deki evlerine giden göçerlerin zorlu yolculuğu sürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerlerin, kış mevsiminin yaklaşmasıyla kaldıkları yaylardan evlerine dönüşleri sürüyor. Göç yolculuğuna başlayan göçerler, bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken birçok zorluklarla karşı karşıya geliyor. Karayollarını kullanırken araç tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler yılın 3 ayını yollarda geçiriyor. Bitlis'ten gelerek Batman'ın Gercüş ilçesinden geçip Mardin'e giden göçerler hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere götürüyor.

ENERJİ İHTİYACINI GÜNEŞ PANELLERİYLE KARŞILIYORLARSürekli kırsal bölgelerde kalan göçerler, çadırlarını aydınlatmak, cep telefonlarını şarj etmek ve el fenerleri için güneş panellerinden faydalanıyor. Zor şartlar altında yaşamını sürdürdüklerini anlatan göçerlerden Ayvaz Daş, "Bitlis'ten geliyoruz Mardin'e gidiyoruz. Şu an kar, yağmur ve soğuktan dolayı Bitlis ve Muş'u bırakıp Mardin'e geçeceğiz. Yolların derdi çekilmiyor, çok zahmetli bir iştir göçerlik. Bir aydır yollardayım uykusuz kalıyoruz, istirahatimiz çok azdır. Hep yollardayız ve yürüyerek yol alıyoruz. Kara yolundan geçerken hayvanlarımıza araba çarptığı zaman koyunlarımız telef oluyor hem de karşı tarafın aracını yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Göçerlerden Mikail Nazlı ise hayat şartlarının zor olduğuna ifade ederek, göçerlerin kuraklık nedeniyle hayvanlarını beslemekten güçlük yaşadıklarını anlattı.

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Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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