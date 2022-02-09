Göç konusunda jandarmanın kapasitesi güçlendirilecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemizi her türlü tehdide karşı koruyacağız. Düzensiz göçe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Ersoy, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı binasında düzenlenen "Uluslararası Koruma ve Karma Göç Alanında Jandarma Genel Komutanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısında, göç sorunuyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu alanda görev yapanların kapasitelerinin güçlendirilmesinin zorunluluk olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye'nin düzensiz göç alanında yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin nedeni olmadığı, yüz yüze bırakıldığı sorunla tek başına mücadele ettiğini vurgulayan Ersoy, "Suriye'deki iç savaşın, milyonlarca insanın üzerine yağan bombaların hiçbirinin nedeni biz değildik. Hiçbir bombayı, kurşunu komşularımızın üzerine yağsın diye biz göndermedik." değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Ersoy, Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada yaşayan insanlara karşı insani bir sorumluluğunun bulunduğuna işaret eden Ersoy, mazlum insanlara kucak açıldığını dile getirdi. Mehmet Ersoy, Türkiye'nin kapısını çalan komşularına kapılarını açtığını bildirdi.

Jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı dikkatli olduğunu ifade eden Ersoy, "Ülkemizi her türlü tehdide karşı koruyacağız. Düzensiz göçe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hudut birliklerimizle, onlara destek olan jandarma teşkilatımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle bu mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Göç İdaresi Başkanlığının da her türlü sorumluluğu yerine getireceğini kaydetti.

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin donarak hayatını kaybettiğini hatırlatan Ersoy, yaşananların insanlık dışı olduğunu belirtti.

"12 mağdur kurtarılmıştır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Jandarmanın, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti konusundaki görevini Göç İdaresi Başkanlığı ve diğer kurumlarla birlikte fedakarca sürdürdüğüne işaret eden Çetin, jandarmanın bu konudaki kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü aktardı.

Düzensiz göçün sınırlardan itibaren engellenmesi için gayret sarf edildiğini dile getiren Çetin, PKK'nın çocukları kandırarak dağa çıkarmasının insan ticareti suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve buna neden olanların bu suçtan yargılanmasına yönelik çalışmaların sonucunu verdiğini bildirdi.

Orgeneral Çetin, "Bugüne kadar 11 ayrı operasyonda 12 mağdur kurtarılmış, 87 yardım ve yataklık yapan şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır." bilgisini paylaştı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin önemli bir hale geldiğini dile getiren Çetin, bu konuda iş birliği yapılması ve göçün kaynağında engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çetin, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza attık. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine boş alan bırakmamak ve nefes aldırmamak adına insansız hava araçları dahil jandarma ve polis teşkilatının bütün devriyeleri seferber olmuş durumda." diye konuştu.

Programa, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve jandarma personeli katıldı.