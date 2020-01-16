16.01.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:04

Başkentte, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe Ören Yeri için "Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında panel ve resim sergisi düzenlendi.

Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konferans salonunda gerçekleştirilen panel öncesinde, 25 sanatçının işlerinin yer aldığı "Göbeklitepe" sergisi açılışı yapıldı.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin Şanlıurfa'nın tanıtımı açısında önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

Göbeklitepe'nin dünya genelinde bilinirliliğini arttırmak için benzer organizasyonları yapanları teşvik ettiklerini belirten Gülpınar, kültür ve tarihin olduğu konularda dünyadaki bütün milletlerle lortan noktada buluştuklarını vurguladı.

Medeniyetin başlangıç noktası Göbeklitepe'yi ünlü tarihçilerin de kabul ettiğini hatırlatan Gülpınar, şöyle devam etti:

"Yurt dışında sık sık Türkiye'yi temsil eden bir Şanlıurfa milletvekili olarak böyle bir hazineye sahip olmak gerçekten bizim için gurur kaynağıdır. Yapılacak güzel programlarla Göbeklitepe çok daha tanınır hale gelecektir. Herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Şanlıurfa'nın misafirperverliğini mutlaka duymuşsunuzdur. Bunu da Göbeklitepe'yi bahane ederek müşahade etmenizi rica ediyorum."

Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı da, Göbeklitepe'nin tarih sahnesinde bir devrim olarak tanımlandığını ifade ederek, bölgenin kültür turizmi açısında ülkede lokomotif görevi üstlendiğini aktardı.

Çadırcı, "Türkiye'nin katılacağı yurt dışı fuarlarında Göbeklitepe'ye özel önem veriliyor. Göbeklitepe'nin geniş kitleler tarafından görülebilmesi için yurt içinden ve dışından birçok seyahat firması turlar düzenlemektedir. Göbekitepe'ye özel farklı dillerde yayınlar hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç.Dr.Thomas Zımmermann'ın yaptığı panelde, "Göbeklitepe'nin turizm açısından değerlendirilmesi", "Göbeklitepe kazıları" ve "Göbeklitepe heykellerinin teknik ve üslup açısından incelenmesi" gibi konuları ele alındı.

Etkinliğe, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kaynak: AA

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