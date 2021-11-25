GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

GMİS Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu'nun durumu, TTK'nın ve MTA'nın işçi açıkları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title