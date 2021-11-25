GMİS yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

GMİS Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu'nun durumu, TTK'nın ve MTA'nın işçi açıkları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK