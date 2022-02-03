Glütensiz ürünler, çölyak hastalarının kapılarına kadar götürülüyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne (GBB) bağlı Glütensiz Bir Başka Kafe'de çölyak hastaları için üretilen ürünler, çetin geçen kış mevsiminde hastaların kapılarına kadar götürülüyor.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağlamak için Türkiye'de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk "Korumalı İş Yeri" olma özelliğine sahip Glütensiz Bir Başka Kafe'de üretilen gıdalar, soğuk kış günlerinde çölyak hastalarının adreslerine teslim ediliyor.

Çölyak hastalarına yönelik hazırlanan glütensiz gıdaların adreslerine ulaştırılması için 2 araç görev yapıyor. Ücretsiz paket servis hizmetinin verildiği hastalar, Büyükşehir Belediyesi'nin kar ve soğuk dahil her türlü zorlukları aşarak gıdalarını kendilerine ulaştırdıklarını söylüyor.

Paket servis hizmeti hakkında açıklama yapan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, glütensiz gıda temininde zorlanan çölyak hastaları için uygun gıdalar tüketebilecekleri kafede bu soğuk kış mevsiminde yeni bir hizmeti devreye soktuklarını belirtti.

Glütensiz Bir Başka Kafe hem çalışanları hem de hizmetiyle örnek bir yer

Son 50 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan Gaziantep'te çölyak hastalarının gıdalarını ayaklarına kadar ücretsiz şekilde götürdüklerini ifade eden Tolay, "Kafe, normal besinlerden ayırt edilemeyen özellikte üretilen ekmek, kurabiye, yaş pasta, pizza, hamburger, içli köfte ve çiğköfteleri sahada görev yapan ekip arkadaşlarımızla evlere ulaştırıyoruz" dedi.

Kafede istihdam edilen engelli bireylerden de bahseden Tolay, "Çalışanlarımız, burada meslek sahibi oluyor. Topluma adapte oluyor, ekonomik gücü artıyor. Glütensiz Bir Başka Kafe, çalışanları ve verdiği hizmetle bütün belediyelere örnek olmalı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP