Gizli Şeker Nedir, Nasıl Belli Olur? Gizli Şeker Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Gizli şeker hastalığı, şeker hastalarının belirti göstermeye başlamadığı ancak kişinin vücudunda bulunduğu döneme verilen ad olarak bilinir. Hasta vücudunda pek fazla belirti gözükmese de bu hastalık vücutta yer almaktadır.

Gizli şeker hastalığı, şeker hastalarının belirti göstermeye başlamadığı ancak kişinin vücudunda bulunduğu döneme verilen ad olarak bilinir. Hasta vücudunda pek fazla belirti gözükmese de bu hastalık vücutta yer almaktadır.

Gizli Şeker Nedir?

Şeker hastası olan kişilerde çıkış belirtileri hemen belli olmaz. Genetik olan şeker hastalığı olan kişilerde ciddi kilo artması, yaşam tarzı ve kronik rahatsızlıkların olduğu zaman vücutta bulunan kan şekerini sağlayan insülinin bozulması başlar. Bu sebepten dolayı sağlıklı insanda kan şekeri normal değerde kalır, bahsedilen durumlarda ise bu değer normal aralığına dönmez. Bu durum insülin direncidir.

İnsülin direnci gelişme göstermeye başladığı zaman vücut insülin üretmeye başlar. Bu süreç içinde vücut belli bir seviyede kan şekerini düzenli tutar. Alışkanlıklar devam ettiği zaman ise yeterli insülin meydana getiremez. Kan tekrar yükselir ve halk arasında yaygın adıyla gizli şeker olarak bilinen bu süreç, prediyabet olarak adlandırılır. Yükseldiği durumlarda ise şeker hastalığı söz konusu olur.

Gizli Şeker Nasıl Belli Olur? Belirtileri Nelerdir?

Kişide gizli şeker bulunuyorsa genel olarak bir şikayet tespit edilmemiştir. Yapılan araştırmalarda gizli şeker olan kişilerin sadece 'luk kısmında belli başlı şikayetler ile karşılaşılmıştır. Bu sebepte gizli şeker hastalığı olan kişilerin bu hastalığının meydana çıkması kan testi sonucunda görülür. Bunun yanı sıra hastalığın kişiden kişiye göre de değişiklik gösterdiği bilinir. Bazı belirtiler ve bulgular görülmüştür. Bu belirtiler şu şekildedir:

1- Kan kolesterolünün artış göstermesi,

2- Halsizlik, konsantrasyon eksikliği ve yorgunluk hissi,

3- Yüksek kan basıncı olması,

4- Ciltte renk değişikliği meydana gelmesi,

5- Vücut ağırlığının olduğundan daha fazla olması,

6- Sık sık acıkma ve açlık hissi, daha çok yemek yeme isteği olarak sıralanabilir.

Gizli Şeker Tanısı Nasıl Konur?

Tanısında genel olarak aç ve tokluk değerlerin ölçülmesi sonrasında HbA1c değerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine göre belirlenir. Kan şeker düzeli normal bir insanda 70 ila 100 mg/dl arasındadır. Şeker hastalığı tanısı konulacak kişilerde ise bu değerler daha fazla olarak bilinir.

Gizli Şeker Tedavisi Nasıldır?

Tedavisinde hedeflenmiş olan insülin değerinin normal değerlerine eri dönmesini sağlama işlemi yapılmalıdır. Buna yönelik olarak da insülin direncinin ortaya çıkmasında etkisi olan diğer faktörler engellenmelidir. Bu durumda bazı önlemler alınmalıdır. Bu önemler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sigara ve alkol kullanımı bırakılmalıdır.

2- Dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı belirlenmelidir.

3- Spor, egzersiz ve yürüyüş gibi sağlığı olumlu yönde etkileyen faaliyetlere yönelmek gerekir.

4- İdeal olan kiloya geri dönmek için çaba sarf edilmelidir. Bu tedavilerin dışında doktor gerekli gördüğü zaman artı olarak ilaç tedavisi de uygulayabilir.

Kaynak: Hürriyet