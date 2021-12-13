Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un kaşı yarıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Şahin karakterini oynayan başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarılan kaşını göstererek saldırıya uğradığını söyledi.

"DARP EDİLDİM"

Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda saldırıya uğradığını söyleyen oyuncu, yarılan kaşını ve kızaran gözünün fotoğrafını paylaşarak "Darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Gözaltım morardı" dedi.

"AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK"

Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ceyhun Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra beni için bu olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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