Girişimci Kadınların Hikayesi '7 KİBELE' Belgeselinde Anlatıldı

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte dar gelirli kadın girişimcilerden esinlenerek hazırlanan '7 Kibele' belgeselinin özel gösterimine katıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan mikro kredi alan ve kendi girişimlerini başlatan Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden kendilerine hepitalist bir dünya oluşturmaya çalışan dar gelirli mikro girişimci kadınların başarı hikayesini konu alan, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, Orhan Tekeoğlu yönetmenliğinde çekilen 7 KİBELE isimli belgeselin özel gösterimi, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ilçe belediyeleri temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından mikro girişimci kadınlara mikro çekleri verildi. Seyide Düzgün isimli mikro girişimciye çeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından takdim edildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program son buldu.

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