Giresun'un nesi meşhur? Giresun'da gezilecek yerler nereler? Giresun'da neler yapılır? Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir adasına sahip Giresun'da ne yenir? Giresun'da düzenlenen festivaller neler? Giresun'da gezilecek doğal güzellikler nereler?

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Giresun, 4000 yıllık geçmişi ile ziyaretçilerine hem tarihi hem de doğal güzellikler sunar. Şehir merkezinde gezmek isteyeceğiniz yerler birbirine çok yakındır, rahatlıkla gezebilirsiniz. Böylece, şehrin ilçelerini gezmeniz için de bol vaktiniz olacaktır. İlçelerde eski yerleşim yerleri birbirinden çok uzak olduğu için gezmeniz gereken yerlerde o kadar geniş coğrafyaya yayılmıştır.

GİRESUN'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Giresun Kalesi

Yapım tarihi tam belli olmayan kalenin, milattan önce ikinci yüzyılda Pontuslar döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Yarımada üzerine yapılmış olan kale, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşur. İç Kale kısmında bulunan saray kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.

Bulunan antik kaynaklara göre Giresun Kalesi'nin adı, Bronz Duvarlı Kale olarak geçmektedir. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Türklere karşı son sınır kalelerinden biridir.

Giresun Müzesi

Şehir merkezinde bulunan müze, Rumlar tarafından yaptırılan Gogara Kilisesi'nde hizmet vermektedir.

Kilise 1924 yılına kadar yapılış amacıyla hizmet vermiştir. 1948 yılına kadar kullanılmayan yapı, onarılarak 1967 yılına kadar cezaevi olarak kullanılmıştır. Daha sonra yeniden restore edilen yapı, 1988 yılından beri müze görevini üstlenmektedir.

Kapu Camii

1461 yılında yapılan cami, restore edilmiş haliyle günümüzdeki halini almıştır. Kesme taş ile yapılan cami, tek kubbelidir. Kemerli girişi ve şerefesi üzerine yapılan motifler çok dikkat çekmektedir.

Giresun Adası

Karadeniz'de bulunan 2 adadan biri olan Giresun Adası, 40000 metrekarelik bir alanı kaplar. İl merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan ada, bölgede yaşanabilir tek adadır. Ayrıca, Giresun Adası, mitolojide Herkül'ün ziyaret ettiği ada olarak geçmektedir. Bu ünü ile çok tanınan ada, turistlerin en uğrak noktasıdır. Ayrıca adada mayıs adına Uluslararası Aksu Festivali sayesinde kayıklarla gezinti düzenlenir.

Bedrama Kalesi

Tirebolu'ya 8 kilometre uzaklıkta yer alan kale, Harşit Vadisi üzerine konumlandırılmıştır. Uzaktan bakıldığı zaman sadece kayalık gibi görünmektedir fakat bulunduğu konum ile hala çok ihtişamlı bir görünüme sahiptir.

Tirebolu Kalesi

Tirebolu ilçesinde bulunan kale, Saint Jean Kalesi olarak da bilinir. Milattan önce on beşinci yüzyıla kadar uzanan geçmişi olan kalenin surları günümüze kadar ulaşmıştır. Geçmiş dönemlerde çevresinde yapılanma olduğu da çevresindeki kalıntılardan dolayı tahmin ediliyor.

Kale içerisinde Osmanlı dönemine ait mezar taşları da bulunuyor.

Meryem Ana Manastırı

Şebinkarahisar ilçesinde bulunur. Yüksek kayalar üstüne kurulmuş olan manastırın yolu biraz zorlayıcıdır. Manastırın ilk kuruluşunun daha geçmişe uzandığı düşünülse bile kaynaklara göre 481-490 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor.

Roma döneminde 200 yıl boyunca ibadet etmek yasaklanmıştır. Bu sebeple, halk bu tarz gözden uzak yerlere manastırlar inşa etmiştir.

GİRESUN'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Sis Dağı

Görele ilçesinde bulunan Alimeydan Dağı olarak da bilinen Sis Dağı, 2182 rakımlı bir bölgedir. Trabzon ve Giresun illerinin sınır bölgesinde yer alan dağda, temmuz ayına kadar karlar erimez.

Sis Dağı "C Statüsünde Milli Park" ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Burada her yıl festivaller düzenlenir.

Kümbet Yaylası

Yayla turizmi, Karadeniz Bölgesi'nde önemli yer tutar. Şehir merkezine 52 kilometre uzaklıkta olan yayla, 1640 metre rakımda bulunur. Ayrıca, her türlü ihtiyaç için ulaşabileceğiniz tesisler bulunur. Yaylaya giden 2 yol vardır; İkusu ve Güdül. Bu yollarda eşsiz manzaralara doyabilirsiniz.

Mavi Göl Tabiat Parkı



Mavi Göl belli aylarda tamamen turkuaz rengine bürünür. Halk arasında Sodalı Göl olarak da bilinir.

Kulakkaya Yaylası

Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta olan yayla, en çok ziyaret edilen Giresun yaylasıdır. 1500 rakımlı bölgeye özel sarı avu denen bir bitki vardır. Bahar aylarında bu çiçeğin açmasıyla çok güzel bir manzara sizi karşılayacaktır.

Kuzalan Şelalesi

482 hektarlık alana yayılan doğa harikası yerin içinde mağaralar, anıt ağaçlar, tarihi değirmenler bulunuyor.

GİRESUN PLAJLARI

Uluburun Plajı

Bada Plajı

Tirebolu Belediye Plajı

Giresun Belediye Plajı

Bulancak Belediye Plajı

GİRESUN'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER

Giresun'da 20'den fazla festival düzenlenmektedir. Yaz ve kış mevsiminde düzenlenen farklı şenlikler olduğu için gideceğiniz tarihte mutlaka bir festival olacaktır. Ajandanıza bir festival kaydetmeyi unutmayın.

Sis Dağı Şenlikleri

Şebinkarahisar Kar Festivali

Şebinkarahisar Kültür Sanat Ve Ceviz Festivali

Uluslararası Kümbet Kültür ve Sanat Festivali

Kuşdili Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

Plaj Festivali ve Yaz Etkinlikleri

GİRESUN'DA NE YENİR? GİRESUN MUTFAĞI

Karalâhana çorbası

Mendek çorbası

Isırgan yemeği/ Isırgan yağlaşı

Merevcen/ Diken ucu mücveri

Etli pancar/ Karalâhana sarması

Pezik/ Pazı mücveri

Fasulye diblesi

Fasulye turşusu kavurması

Sakarca kızartması

Samaksa/ Bekmez yağlaşı

Darı unu helvası

GİRESUNLU ÜNLÜLER KİMLER?

Aziz Nesin/ Yazar

Teoman/ Sanatçı

Hasan Ali Yücel/ Eski Milli Eğitim Bakanı

Can Yücel/ Yazar

Kenan Işık/ Tiyatrocu-Sunucu

Rahşan Ecevit/ Bülent Ecevit'in eşi

Altan Erkekli/ Oyuncu

Nihat Kahveci/ Futbolcu

Gökdeniz Karadeniz/ Futbolcu

Seren Serengil/ Sanatçı

Salih Memecan/ Karikatürist

Derya Baykal 7 Tiyatrocu

İlyas İlbey/ Tiyatrocu

Hulki Cevizoğlu/ Gazeteci-Yazar

İlker Yasin/ Spiker