Giresun'da "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenlendi

GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) 30. yılını kutlamaları çerçevesinde "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenledi.

FAE bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidan parselleri, fidan üniteleri ve doku kültürü laboratuvarı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, Doğu Karadeniz'in fındığın ana vatanı olması dolayısıyla geleneksel yetiştiriciliğin var olduğunu ve halen sürdüğünü söyledi.

Bu üretim şekli ile istenilen sayıda ve kalitede fındık fidanı elde edildiğini aktaran Ünlü, "Bugün fidan sökümü yapacağımız fidanlıkta tepe daldırma yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem ile 6 ay gibi kısa zamanda fidanlar elde ediyoruz. Enstitümüzde bulunan aşılı fidanlarla kurulmuş bahçe ülkemizde ilk kurulan aşılı fındık bahçesidir." dedi.

Ünlü, doku kültürü laboratuvarında bitkiden alınan hücre ve hücre kısımlarından laboratuvar ortamında, az materyalden çok sayıda fidan elde edilebildiğini kaydeden Ünlü, "Ülkemizde fındıkta doku kültürü çalışmaları ilk olarak TAGEM enstitülerinde başlamış olup, 2019'dan itibaren Fındık Araştırma Enstitüsü kendi doku kültürü laboratuvarını kurmuş ve AR-GE çalışmalarına hız vermiştir." diye konuştu.

FAE Müdürü Aysun Akar ise fındıkta son yıllarda gerek verimliliği artırma gerekse yeni hastalık ve zararlılar gibi gündemleri olduğunu belirterek, "Bu problemleri Bakanlığımızın ilgili birimleriyle çözdük ve bu konularda eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda fındık fidanındaki arzın yeterli olmadığına işaret eden Akar, fidan taleplerinin artmasının temel nedenlerinden birinin bahçelerin gençleştirilmesine yönelik uygulama projelerinin artması olduğunu aktardı.

Bunun haricinde fındık zararlıları olan böceklerin neden olduğu bahçe kurumaları da yaşandığını dile getiren Akar, don olayında zarar gören yüksek rakımlı fındık bahçelerinde soğuğa daha dayanıklı fındık fidanlarının dikiminin de önem arz ettiğini vurguladı.

Aysun Akar, tüm bu sebeplerle fidan taleplerinin oldukça arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fidan üretim kapasitemizi artırmak için bazı çoğaltım yöntemleri üzerinde yoğunlaştık. Doku kültürü yani laboratuvar ortamında üretim, daldırma yöntemleriyle üretim, aşılamayla üretim gibi pek çok yöntemi denedik. Bununla arasında da mevcutta en iyi başarı elde ettiğimiz daldırma yöntemiyle fidan üretimidir."

Etkinlik sonunda yetiştirilen fidanların temsili sökümü yapıldı.