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BAYRAM NAMAZI KAÇTA GİRESUN: 2025 Bayram namazı ne zaman kılınacak? DİYANET GİRESUN RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI KAÇTA GİRESUN: 2025 Bayram namazı ne zaman kılınacak? DİYANET GİRESUN RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ
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2025 Ramazan Bayramı namazı Giresun'da saat kaçta kılınacak? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı yaklaşırken, en çok merak edilen konuların başında bayram namazı saatleri geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitlerini şehir bazında açıkladı. Peki, Giresun bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, Giresun bayram namazı saati ve detaylar…

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı'nın coşkusu ve manevi hazırlıkları başladı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir önem taşıyor. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde eda etmek isteyen Giresun'daki vatandaşlar, "Giresun'da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?" ve "Bayram namazı hangi gün kılınacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak duyurdu. Peki, Giresun'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirlere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğinden, her il için özel olarak belirlenmiş namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA: Giresun Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak? 2025 DİYANET GİRESUN RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİGiresun Ramazan Bayramı namazı

GİRESUN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini açıkladı. Giresun'da bayram namazı saat 06:44 de eda edilecek. Giresun'da bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz…

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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