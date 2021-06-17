Giresun'a yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım yapan DSİ'den yeni yatırım talepleri

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Devlet Su İşleri tarafından Giresun'a AK Parti İktidarı döneminde 1 milyar 341 milyon 291 bin 405 TL'lik yatırım yapıldığını açıklayarak yeni yatırımlar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Devlet Su İşleri tarafından Giresun'a AK Parti İktidarı döneminde 1 milyar 341 milyon 291 bin 405 TL'lik yatırım yapıldığını açıklayarak yeni yatırımlar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Beraberinde bulunan AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı Nejat Okuyar ve Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, yeni yatırımlar için değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

DSİ'nin Giresun'a yaptığı bazı yatırımları hatırlatan Milletvekili Kadir Aydın, "Görüşmemizde DSİ'nin Şebinkarahisar özelinde Giresun yatırımlarını değerlendirdik. AK Parti iktidarı döneminde Devlet Su İşleri Giresun'a toplam 1 milyar 341 milyon 291 bin 405 TL yatırım yapmıştır. Özellikle Şebinkarahisar ilçemizde son 3 yılda yapılan yatırımlar ciddi öneme sahiptir. Sulu tarıma geçiş başta olmak üzere içme suyu çalışmaları, sulama göletleri ve taşkın koruma projelerinin hayata geçmesiyle birlikte Şebinkarahisar ilçemizin bambaşka bir hüviyete bürüneceğine inancımız tamdır" dedi.

Şebinkarahisar'a yeni göletler yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaretinde yeni yatırımların ele alındığını da belirten Milletvekili Aydın, "Şebinkarahisar'da yapımı devam eden 7 Sulama Göleti için ödenek taleplerimizi ilettik. Yaklaşık 40 köyün ihtiyacını karşılayacak içmesuyu göleti içinde ilgili birimlerin süreci hızlandırması konusunda mutabık kaldık. Bu çalışmalar doğrultusunda her daim yanımızda olan ve Giresun'umuzdan desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye ve Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Kaya Yıldız'a teşekkür ediyorum. Görüşmemizin ilimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı