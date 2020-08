Ghost of Tsushima 1.06 güncellemesi geliyor! Ghost of Tsushima PS4 yama notları 2020'nin başlarında piyasaya sürülmesinin ardından yeni güncellemeler ve yamalar almaya devam eden Ghost of Tsushima1.06 güncellemesi bugün çıkıyor. Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri neler? Ghost of Tsushima hikayesi

Sucker Punch tarafından geliştirilen oyunda yeni bir hikaye içeriği olacağına dair net bir bilgi yok. Daha çok mevcut deneyimi geliştirmeye yönelik bir güncelleme olacak. Güncelleme boyutu yaklaşık 1,7 GB olacak. GHOST OF TSUSHIMA HİKAYESİ 13. yüzyıl Japon savaşçılarının gerçek hikayelerinden esinlenen oyun, 1274 yılında yaşanan Japonya'nın Moğol istilasına odaklanır. Moğollar 13. yüzyılda doğuyu fethetmek için birçok ülkeye saldırı düzenlemiştir. Moğol İmparatorluğunun zeki ve acımasız komutanı Khotun Khan, Japonya'ya ulaşmayı aklına koydurmuştur. Önündeki tenk engel ise Tsushima Adası. Buraya büyük bir baskın yapılmıştır ve adada yaşayan çoğu kişi öldürülmüştür. Hayatta kalan sayılı kişilerden biri olan Jin Sakai bir hedefe odaklanmıştır. Adayı istiladan kurtarmak ve adada hayatta kalan insanları korumak. Jin Sakai bu savaşı kazanmak için stratejisini göstermeli ve Ghost yolunu çizmelidir. Samuray geleneklerine ek olarak sıra dışı yeteneklerini de kullanmalı. Tsushima Adası'nı kurtarmak Jin Sakai'nin elinde! Açık dünya olarak tasarlanan oyunda aksiyon ve macera dolu bir hikayeye doyacaksınız. Oyun içerisinde at binebilirsiniz. Pek çok farklı karakterle karşılaşacak ve Tsushima Adası'ndaki güzelliklere şahitlik edeceksiniz. Oyunda canlandıracağınız karakter Jin Sakai olacak. Samuray gelenekleri ile büyüyen Jin, Moğollardan sonra farklı bir savaş biçimini benimseyerek adasını kurtarmaya çalışmaktadır. Eski dostları ve yeni müttefikleri ile Moğolları alt etmek için Jin ile doğru stratejileri uygulamanız gerekir. Jin için en önemli silah katanasıdır. Yakın mücadeleye girmeyi bir gelenek olarak gören ve bilen Jin, yay kullanmayı öğrenmeli ve akıllıca tuzaklar kurarak düşmanı pusuya düşürmeli. Jin'e savaş yeteneklerini geliştirmede yardımcı ol! GHOST OF TSUSHIMA FİYATI NE KADAR? Türkçe altyazılı olarak satışa sunulacak oyun 429 TL olarak satışa sunuldu. Deluxe Edition ise 489 olarak satışa sunuldu. Deluxe Sürümü ile fazladan pek çok şeyin oyuna eklendiği belirtiliyor. GHOST OF TSUSHIMA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? PS4 için sunulan oyunda otomatik indirme yapmak için, otomatik oturum açma ve otomatik girişi etkinleştirmelisiniz. Tek oyunculu olan oyun için, 50 GB HDD alan gerekir. GHOST OF TSUSHIMA 1.06 GÜNCELLEMESİ YAMA NOTLARI Traveller's kostümünde güncellemeler yapıldı. Moğollara ait eserleri ve kayıtları izleyebilirsiniz. "Attire"ın ana özelliği ile gizli ögeye yaklaştıkça kontrol cihazını titreştirir. Traveller's Attire, ipuçlarının daha iyi görünmesi için yükseltildi. Birkaç hata düzeltmesi de düzeltildi: Seyahat Kıyafetleri/ Traveler's Attire - Traveler's Attire, yakındaki koleksiyonlara yönelik yeni görsel ve sesli ipuçları eklemek için geliştirildi. Bu ipuçları, daha iyi ve daha erişilebilir bir deneyim sunmak için denetleyici titreşimini değiştirebilir veya artırabilir. - Ek bilgi istemleri ve nesnel metin de içerecek şekilde genişletilmiş Büyük Metin/ Large Texterişilebilirlik seçeneği. - Kullanıcıların belirli masallarda ilerlemeyi önleyen siyah bir ekranla karşılaşabileceği bir hata giderildi. - Kullanıcıların bazılarının Yarikawa masallarında sıkıştığı bir hata giderildi. - Ek hata ve kilitlenme düzeltmeleri